《學測成績公布》彰中12人數A滿級分 2人四科六十級分

彰化高中數理實驗班黃柏學（中）在學測國英數A自四科都滿級分，志願為台大醫學系。（彰中提供）

2022/03/02 05:30

彰女李絜綾數A考滿級分 特殊選才已錄取台大數學系

〔記者湯世名、顏宏駿／彰化報導〕一一一學年新型學測昨天公布成績，今年數學A被評為史上最難，頂標僅十級分，全國不到一%滿級分，彰化縣彰化高中、彰化女中與精誠中學三校共有十六人達到十五級分的滿級分，其中彰中就占了十二人。數學考出滿級分的彰女李絜綾，透過特殊選材錄取台大數學系；彰中自然組數理實驗班的黃柏學，國英數B自四科都滿級分，志願為醫學系，表現優異。

彰中黃柏學四科滿級分 想唸醫學系

彰化高中指出，該校今年報考自然組、社會組各有一人四科總成績達六十級分，其中自然組數理實驗班的黃柏學在國英數B自四科都滿級分，志願為醫學系。校長王延煌表示，黃柏學二○一九年參加教育部與環保署共同合辦的環境知識競賽，從各縣市初賽中脫穎而出，奪下全國第一，榮登「環境知識競賽王」，實屬難能可貴。

整體成績方面，國英數A自四科總成績達頂標有八十五人，若採計國英數B自四科總成績則有一五八位達五十級分以上，占全年段應屆考生人數三十%。總計二一一人達五十級分以上，可錄取頂大以上校系。至於單科滿級分人數，國文十六人、英文二十五人、數A十二人、數B六十九人、社會十九人、自然十九人。

精誠中學六人獲五十九級分

彰化女中校長陳香妘表示，今年的數A題目非常難，該校李絜綾卻考出滿級分十五級分，已透過特殊選才錄取台大數學系。校方也依往例邀請專家學者，依類群進行學生模擬面試，並著面試服裝，以精進面試表現。對於選擇醫學、中醫、牙醫的同學，安排醫師及相關專家學者進行特訓。精誠中學有六人獲五十九級分，其中自然組（國、英、數A、自然）有五人，預估可望達醫科標準，社會組一人可選擇台大頂尖科系。

溪高狀元 黃芷筠五十三級分

另外，溪湖高中成績亮眼，黃芷筠獲五十三級分，成為該校狀元。她說，去年爆發疫情，課程採用線上教學，一時難以適應，她與兩位同學組成「數學、自然任務編組」，每週規定該完成的章節，若未完成要罰錢，半年下來被罰了三百多元，但也因此很快搞懂題型和解題技巧。

彰化女中李絜綾（中）考出該校數學A唯一滿級分十五級分，已透過特殊選才錄取台大數學系。 （彰女提供）

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