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    彰化二林代安宮「博杯跨年」 她連13聖杯奪5萬

    彰化二林代安宮舉辦跨年博杯比賽，洪姓鎮民連續擲出13聖杯，拿下博杯王。（記者陳冠備攝）

    彰化二林代安宮舉辦跨年博杯比賽，洪姓鎮民連續擲出13聖杯，拿下博杯王。（記者陳冠備攝）

    2025/01/01 00:25

    〔記者陳冠備／彰化報導〕迎接2025年，彰化縣二林鎮舊社代安宮連續11年舉辦「博杯跨年」比賽，擲出最多聖杯者可抱走5萬元獎金，今年吸引上千位民眾報名，最後由洪姓鎮民以連續13個聖筊奪下「博杯王」。

    代安宮總幹事謝閔煌表示，今年廟方也斥資20萬元安排300秒煙火秀，堪稱南彰化最大場，讓全民一起祈福、一起大聲倒數，享受迎接新年氣氛。

    南彰化鮮少舉辦跨年演唱會，因此代安宮舉行「博杯跨年」比賽邀民同樂，其中「博杯王」獎金高達5萬，亞軍也有3萬、季軍1萬等，甚至連續3聖筊也有300元安慰獎，吸引上千人報名，今晚博杯比賽一路從晚間7點半博到11點半才結束，最後由二林鎮民洪姓女子，以連續13個聖杯奪下「博杯王」。

    洪女表示，很開心能得到「博杯王」，她第一次參加博杯比賽，沒想到就得獎，以前博杯都沒超過3杯，這次參賽也是抱著隨緣心態，每次博杯前，都跟神明祈求家人身體健康平安，並無其他所求，結果連續博出13杯，自己也嚇一跳，得到5萬元獎金會先存起來。

    破紀錄了！謝閔煌說，往年博杯比賽最多出現連9杯，今年竟然出現連13杯，就連平時也是第一次見，真的太瘋狂了，期盼洪女的心願都能心想事成。

    彰化二林代安宮舉辦跨年博杯比賽，洪姓鎮民連續擲出13聖杯。（記者陳冠備攝）

    彰化二林代安宮舉辦跨年博杯比賽，洪姓鎮民連續擲出13聖杯。（記者陳冠備攝）

    彰化二林代安宮舉辦跨年博杯比賽，吸引上千民眾報名。（記者陳冠備攝）

    彰化二林代安宮舉辦跨年博杯比賽，吸引上千民眾報名。（記者陳冠備攝）

    彰化二林代安宮舉辦跨年博杯比賽，吸引上千民眾報名。（記者陳冠備攝）

    彰化二林代安宮舉辦跨年博杯比賽，吸引上千民眾報名。（記者陳冠備攝）

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