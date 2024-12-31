國家級攝影師「不講武德」？ 安全帶與衣服同色 駕駛人慘噴3000元

被開單告發的駕駛指出，太太有繫安全帶，只因衣服顏色跟安全帶顏色一樣，這樣就被開單，他不服氣。（記者顏宏駿翻攝）

2024/12/31 16:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名陳姓駕駛人載她太太途經台76線，被國道警察拍照，因「前座駕駛人未繫安全帶」，被依道安交通管理條例處罰3000元。他投訴本報指出，「太太絕對有繫安全帶」，只因衣服跟安全帶的顏色一樣，且警察處於「逆光」的情況下拍照，從舉發的照片看不出「違法之事實」，這樣的開單「沒有武德」，他無法接受。

他說，收到這樣一張罰單，全家傻眼，最無辜的是太太，「拍個什麼鳥」。他開的自小客車，只要不繫安全帶，就會嗶、嗶、嗶…響不停，因此，他跟太太早就養成上車繫安全帶的習慣。

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他表示，這張照片存「三大存疑」空間，首先是衣服的顏色和安全帶的顏色一樣，其次是警察拍照時處於逆光狀態，第三是拍照設備簡陋，解晰度不足，開單員警連違規的「紅框」要圈哪裡都不知，這是「毫無武德」的舉發。

他指出，自己在家裡實測，要太太穿同一件衣服，繫上安全帶，在逆光的情況下由外拍照，「確實不容易看不出繫安全帶」，可是她明明就有繫安全帶。

陳先生說，「國家攝影師」執掌未繫安全帶的「生殺大權」，政府理應分發高解晰度相機，且應「嚴謹」篩選。他考慮循申訴管道尋求撤銷此罰單，但為了3000元，實在大費周章，警方若不檢討自己濫行告發，只會徒增民怨。

國道警察第三隊表示，他們依相關規定開單告發，有足夠的證據顯示當事人違規，該當事人已循管道申訴。

駕駛人在家裡模擬情境拍攝，圖中副駕駛座都有繫安全帶，但皆因衣服顏色一樣不容易辨識。（民眾提供）

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