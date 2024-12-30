帝寶車燈熱心公益回饋家鄉鹿港 霸氣捐消防車、巡邏車

台灣車燈龍頭帝寶車燈在鹿港營運總部捐贈市價總額超過2000萬元的巡邏車與化學消防車，帝寶車燈「老董」許嘉種（圖前排左二）與董事長謝綉氣（圖前排右一）、執行長許叙銘（圖前排左一）夫妻都親自出席，彰化縣長王惠美（圖前排右二）感謝對家鄉的大愛。（記者劉曉欣攝）

2024/12/30 13:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣車燈龍頭、股票上市公司的「帝寶車燈」今天霸氣捐出比超跑還貴的化學消防車及10輛巡邏車，總價值約為2256萬元。帝寶執行長許叙銘當場加碼，允諾再捐出1部小型水箱車，方便穿梭在鹿港巷弄之間，也讓這場捐贈總額再攀高到將近3000萬元！

今天這場捐贈會在帝寶車燈位於彰化縣鹿港鎮的營運總部，董事長謝綉氣、執行長身兼彰化警察之友會理事長許叙銘夫妻檔都親自出席，還有許叙銘的父親、人稱「老董」的帝寶教育基金會的董事長許嘉種都現身。許嘉種2006年代表帝寶捐贈當時市價520萬元的消防水庫車給鹿鳴消防分隊，許叙銘表示，這次捐贈是延續父親熱心公益的精神，來回饋自己的家鄉。

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彰化縣長王惠美指出，帝寶車燈在鹿港小鎮創業將近一甲子，從鹿港出發走向世界，連公司的英文名稱DEPO，就是取自DEer POrt（鹿港） 的簡稱，取自故鄉鹿港的英譯縮寫，Deer 是鹿，Port是港，這就代表對於鹿港的深情與感恩。

王惠美強調，帝寶車燈在許叙銘、謝綉氣夫妻的打拚下，事業越做越大，承襲「老董」許嘉種對於社區、家鄉的熱心公益，長期熱善好施，這次一口氣捐出化學消防車1輛，以及巡邏車10部，總價值約為2256萬元，還要加碼捐市價約為500多萬元的小型水箱車，捐贈總額逼近3000萬元。

彰化縣消防局長施順仁表示，今天捐贈的化學消防車將命名為「帝寶號」，市價超過1300萬元，而2006年捐贈的水庫車，當初也取名為「帝寶號」，因為使用多年已經報廢退役。未來將由全新的「帝寶號」接手，將交由第三消防大隊使用，成為消防第一線最佳滅火利器。

彰化縣警局表示，這次捐贈的巡邏車，車身採低重心設計，可確保高速行駛保持平穩，將交由各分局與保安警察隊、交通警察隊等單位使用，以保護民眾生命財產安全。

台灣車燈龍頭、股票上市公司的「帝寶車燈」，霸氣捐出比超跑還貴的化學消防車1輛，以及巡邏車10部，總價值約為2256萬元。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長王惠美向「老董」帝寶教育基金會董事長許嘉種握手致意，帝寶車燈董事長謝綉氣（圖前排右三）、執行長許叙銘（圖前排右二）也親自出席捐贈會。（記者劉曉欣攝）

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