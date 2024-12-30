2025年彰化史上最強走春！9天春節連假將發放逾15萬元消費券

彰化史上最強走春來了，2025年連續9天的春節連假將推出年貨大街與春節市集。（記者劉曉欣攝）

2024/12/30 00:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市將在2025年春節9天連假推出「年貨大街」與「春節市集」，為了讓最史上最強走春更具吸引力，預計將發放超過15萬元消費券，也就是花費100元就可以拿到200元消費券，要讓全民消費力放到最大，招商攤位數是2024年春節的翻倍，目前已有8成登記報名！

彰化市長林世賢指出，2024年春節首度推出大型封街的「春節市集」，一推出就是人潮爆滿，不只是讓市集攤商賺大錢，連帶也讓周邊街廓有營業的店家、小吃店，都因徒步逛街人潮而受惠。今年從春節前就先在永樂街開辦「年貨大街」，結合鄰近的南門市場、民權市場的年節買氣，能夠共創年貨經濟的高峰。

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林世賢強調，2025年「年貨大街」與「春節市集」委外由散策文創公司來承辦與招商，市公所團隊要求招商攤位數必須是2024年的翻倍，也就是2024年攤商數為60攤，2025年至少要120攤起跳，除了維持原有的表演節目以外，還必須有彰化年節商家特賣，也就是以在地店家為優先招商。

負責承辦的散策文創公司指出，2024年有發放消費券，2025年將大手筆加碼，預計9天連假的「年貨大街」加上「春節市集」，至少要發放超過15萬元消費券，天天都會有限量發送。目前預計是民眾花費100元，就可拿到200元消費券，這樣可以把消費券的效用放到最大，可以達到刺激消費的目標。

散策文創公司表示，不只有消費券，還會有摸彩活動，預計是消費只要滿百，就可以拿到摸彩券，計畫將發出1萬張摸彩券，摸彩品總價值為10萬元，最大獎為電視機與冰箱。春節期間並有限定版的「博杯」送紅包，只要1個「聖杯」就可以拿到紅包。

散策文創公司強調，目前招商大約已達8成，「年貨大街」為1月25日到1月28日在永樂街，「春節市集」為1月29日到2月2日在永樂街與民族路（中華路到華山路），活動時間為下午2點到晚間9點，但1月28日除夕活動時間為上午11點到下午5點。 針對市公所團隊特別要求落實垃圾分類部分，現場將派專人在活動期間全程指導民眾與攤商進行資源垃圾的分類回收，連廚餘也不例外，讓活動不只是帶來人潮與錢潮，也同步作好垃圾分類。

彰化市2024年在民族路與永樂街舉辦封街春節市集，吸引滿滿的人潮。（資料照）

彰化市2024年春節市集就超前部署，完全落實資源垃圾回收分類，並由專人全程現場指導民眾如何垃圾分類。（資料照）

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