彰化伸港福安宮浴火重生，千尊神尊來作客鑑醮安座。（記者劉曉欣攝）

2024/12/19 19:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港福安宮9年前遭遇火劫，6年前原地重建聖母殿，將於20日到22日舉行入火安座三獻醮，今天邀請各宮廟約千尊神尊鑑醮安座，伸港鄉民從昨晚11點起開始茹素75個小時！

彰化縣長王惠美致贈「福海安瀾」匾額，彰化縣媽祖祈福文化節12間友宮廟致贈「神恩浩蕩」匾額，都在今天揭匾。王惠美指出，伸港福安宮在火災之後完成重建大業，這是地方大事，各宮廟有千尊神明一起來鑑醮安座，一起送上祝福與保佑，明天晚上7點，還有縣府邀請明華園演出，由總團孫翠鳳領銜主演劉全進瓜，讓藝術饗宴為宗教盛事增添風華。

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福安宮主委曾添進表示，福安宮聖母殿重建再現風華，感謝所有信眾的幫忙與襄助，希望全新的聖母殿能夠祈求風調雨順、國泰民安。

伸港福安宮在2015年5月間發生火災，近千坪陷入火海，供奉媽祖的聖母殿幾乎全毀，鎮殿媽祖也變成了黑面媽。聖母殿在2018年原地重建，歷過6年時間，花費約2億元終於完成重建。其中，神房木雕全貼上金箔就花了約2000萬，也全新雕刻了一尊鎮殿媽祖，明年光明燈、太歲燈與文昌燈收費不變，維持每燈500元。

伸港福安宮浴火重生，彰化縣長王惠美致贈「福海安瀾」匾額。（記者劉曉欣攝）

彰化伸港福安宮在2015年5月間發生火災，聖母殿在2018年原地重建，歷過6年時間，花費約2億元終於完成重建。（記者劉曉欣攝）

彰化伸港福安宮在2015年5月間發生火災，聖母殿原地重建，神房木雕全貼上金箔就花了約2000萬，也全新雕刻了一尊鎮殿媽祖。（記者劉曉欣攝）

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