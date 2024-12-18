彰化二水百年牛奶果樹長「靈芝」 樹專家：不是好事恐生病

彰化縣二水鄉「二八水水公園」一棵樹齡近百年的牛奶果樹，近日樹幹長出約20公分大的靈芝菇（紅圈處）。（記者陳冠備攝）

2024/12/18 18:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉「二八水水公園」有一棵樹齡近百年的牛奶果樹（星蘋果樹），是當地的珍貴老樹之一，近日該樹樹幹中間長出約20公分的大野菇，猶如靈芝冒出，民眾嘖嘖稱奇，有樹專家前往觀看，卻發現老樹樹皮乾裂、樹幹有腐朽現象，導致真菌增生，再不搶救恐整株枯萎。

二八水水公園鄰近二水車站，根據地方文史資料指出，其公園在日治時代曾為「增澤熱帶果樹園」，1931年園主增澤深治因喜愛南洋花卉樹木，從南洋運來各類果樹和奇花異卉種在園內，包括該棵牛奶果樹，後來1944年增澤深治座機遭美軍擊落，果園乏人管理，植物枯死大半，但這棵牛奶果樹卻年年枝葉茂密到現在，直到近日樹身遭真菌侵襲，進而長出約20公分大的「猴板凳」靈芝菇，當地村長驚覺有異，今日趕緊找來樹專家等人進行檢測。

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國立自然科學博物館前植物學組研究員周文能博士表示，經查發現這棵牛奶果樹樹幹長有「猴板凳」，就是俗稱的靈芝菇，不過樹長這種菇並不是好事，表示該樹被木啼層孔菌、擬層孔菌等真菌侵襲，這類真菌會造成樹幹心材褐腐，等吸收不到養分就長出外面，產生孢子繁衍，所以樹長有這樣的靈芝有可能是生病了，樹心有可能腐朽，要盡量遠離。

樹專家溫承哲說，這次先進行應力波診斷，測試三個斷面，發現中間有明顯腐朽狀況，並在離地約兩米的樹幹上發現靈芝菇，可能造成腐朽加深情況，將儘快研究菌種鑑定，釐清是否有樹腐朽影響，或危及倒伏倒伏風險。

光化村長張惠明說，這麼高大的牛奶果樹在國內相當罕見，希望樹專家可以想盡辦法救活，也請政府相關單位幫忙搶救這棵彰化珍貴的的老樹。

牛奶果樹的樹皮乾裂、樹幹有腐朽現象，樹專家發現，樹身已遭真菌侵襲。（記者陳冠備攝）

樹專家進行應力波診斷，是否有腐朽、空心等狀況。（記者陳冠備攝）

彰化縣二水鄉「二八水水公園」有一棵樹齡近百年的牛奶果樹。（記者陳冠備攝）

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