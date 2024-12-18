為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰化二水百年牛奶果樹長「靈芝」 樹專家：不是好事恐生病

    彰化縣二水鄉「二八水水公園」一棵樹齡近百年的牛奶果樹，近日樹幹長出約20公分大的靈芝菇（紅圈處）。（記者陳冠備攝）

    彰化縣二水鄉「二八水水公園」一棵樹齡近百年的牛奶果樹，近日樹幹長出約20公分大的靈芝菇（紅圈處）。（記者陳冠備攝）

    2024/12/18 18:24

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉「二八水水公園」有一棵樹齡近百年的牛奶果樹（星蘋果樹），是當地的珍貴老樹之一，近日該樹樹幹中間長出約20公分的大野菇，猶如靈芝冒出，民眾嘖嘖稱奇，有樹專家前往觀看，卻發現老樹樹皮乾裂、樹幹有腐朽現象，導致真菌增生，再不搶救恐整株枯萎。

    二八水水公園鄰近二水車站，根據地方文史資料指出，其公園在日治時代曾為「增澤熱帶果樹園」，1931年園主增澤深治因喜愛南洋花卉樹木，從南洋運來各類果樹和奇花異卉種在園內，包括該棵牛奶果樹，後來1944年增澤深治座機遭美軍擊落，果園乏人管理，植物枯死大半，但這棵牛奶果樹卻年年枝葉茂密到現在，直到近日樹身遭真菌侵襲，進而長出約20公分大的「猴板凳」靈芝菇，當地村長驚覺有異，今日趕緊找來樹專家等人進行檢測。

    國立自然科學博物館前植物學組研究員周文能博士表示，經查發現這棵牛奶果樹樹幹長有「猴板凳」，就是俗稱的靈芝菇，不過樹長這種菇並不是好事，表示該樹被木啼層孔菌、擬層孔菌等真菌侵襲，這類真菌會造成樹幹心材褐腐，等吸收不到養分就長出外面，產生孢子繁衍，所以樹長有這樣的靈芝有可能是生病了，樹心有可能腐朽，要盡量遠離。

    樹專家溫承哲說，這次先進行應力波診斷，測試三個斷面，發現中間有明顯腐朽狀況，並在離地約兩米的樹幹上發現靈芝菇，可能造成腐朽加深情況，將儘快研究菌種鑑定，釐清是否有樹腐朽影響，或危及倒伏倒伏風險。

    光化村長張惠明說，這麼高大的牛奶果樹在國內相當罕見，希望樹專家可以想盡辦法救活，也請政府相關單位幫忙搶救這棵彰化珍貴的的老樹。

    牛奶果樹的樹皮乾裂、樹幹有腐朽現象，樹專家發現，樹身已遭真菌侵襲。（記者陳冠備攝）

    牛奶果樹的樹皮乾裂、樹幹有腐朽現象，樹專家發現，樹身已遭真菌侵襲。（記者陳冠備攝）

    樹專家進行應力波診斷，是否有腐朽、空心等狀況。（記者陳冠備攝）

    樹專家進行應力波診斷，是否有腐朽、空心等狀況。（記者陳冠備攝）

    彰化縣二水鄉「二八水水公園」有一棵樹齡近百年的牛奶果樹。（記者陳冠備攝）

    彰化縣二水鄉「二八水水公園」有一棵樹齡近百年的牛奶果樹。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播