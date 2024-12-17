限定版美景！彰化貓羅溪清晨「衝煙」 霧氣繚繞如仙境

貓羅溪河面冒出陣陣白煙，霧氣緩緩飄過河面。 （米諾斯提供）

2024/12/17 22:44

〔記者湯世名／彰化報導〕冷氣團來襲氣溫驟降，有民眾今天（17日）清晨在彰化縣芬園鄉貓羅溪發現河面「衝煙」，陣陣白煙宛如溫泉產生的霧氣，緩緩飄過河面，讓民眾直呼「好像置身仙境」，在陽光照射下更顯的夢幻浪漫。

生態攝影專家米諾斯指出，今天清晨日出時約7點左右，貓羅溪嘉北街段河面突然出現大量霧氣，還緩緩飄過河面，看上去就好像「水煮貓羅溪」一樣，而想要拍到這種人間美景，需要在氣溫14度以下，時間約在清晨7點至7點20分陽光照射時到場；這種水中「衝煙」，一定要低溫才能拍到，溫度愈低「衝煙」愈濃密也愈美，一早搭配日出更美，有來現場拍看到才知道多美多夢幻。

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米諾斯說，這種現象應該是所謂的「蒸氣霧」，也就是河面上方的空氣溫度比河水的溫度低，當河水蒸發遇到冷空氣混和後，水氣即凝結成霧，形成緩慢上升的蒸氣霧，是冷氣團來襲才有的限定版美景，這難得一見的畫面，這波冬季低溫中還會有機會再出現，民眾若想前往拍攝一定要趁低溫時起個大早，絕對有機會拍到冬季才有的限定版美景。

今天清晨7點貓羅溪河面冒出陣陣白煙，霧氣緩緩飄過河面，民眾直呼好像溫泉冒煙。 （米諾斯提供）

今天清晨7點貓羅溪河面冒出陣陣白煙，民眾直呼好像置身溫泉區。 （米諾斯提供）

今天清晨7點貓羅溪河面冒出陣陣白煙，民眾直呼如置身仙境。 （米諾斯提供）

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