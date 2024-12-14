連環詐！「敘利亞男友」才遭拆穿「特效藥」又來騙 彰化婦1天被騙2次

1名婦人到郵局要匯款14萬3千元給「敘利亞男友」，所幸被員警攔阻。 （警方提供）

2024/12/14 09:29

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化警分局今天（14日）宣布攔阻一起詐騙案，1名婦人到郵局匯款14萬3千元給「敘利亞男友」，警方據報向婦人表示此為「假交友、真詐財」，不料婦人返家後又接到詐團來電稱有「特效藥」可治百病，信以為真到郵局匯款，員警據報趕抵後發現「怎麼又是妳」，苦口婆心勸導，婦人才意識到，自己差點在1天之內連續掉入2場詐騙陷阱。

本月9日中午彰化警分局大埔派出所接獲郵局行員報案指稱，1名婦人準備匯款14萬3千元給「敘利亞男友」。然婦人所稱這位「朋友」原來是在網路上認識的「異國友人」，自稱身在敘利亞，誇口要將一份「大禮」寄送給她，但以需高額的運費為由要求匯款。員警剖析這是一起「假交友、真詐財」模式，婦人恍然大悟，慶幸沒有被騙。

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就當警方以為事件已告一段落，沒想到「騙術續集」接續上演，當天下午2點婦人再次出現在郵局，這次又拿著匯款單，準備匯出14萬3千元，但匯款對象卻變成1名推銷「特效藥」的男子。行員再度通報警方，員警趕抵現場發現「怎麼又是妳」。只是詐騙集團這次換了詐騙手法，聲稱所賣藥品能治療多項疑難雜症，且用話術使婦人上當欲支付款項購買。員警經過再次勸說，婦人這才意識到，自己差點在1天之內連續掉入2場詐騙陷阱。

彰化警分局呼籲，詐騙手法花樣百出，不管是異國交友還是推銷神奇藥品，目的都是誘騙民眾匯款，應立即向警方或金融機構查證，切勿輕易轉帳或匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

婦人早上才險些被騙，下午卻又到郵局要匯款14萬3千元買「特效藥」，再次被員警攔阻。（警方提供）

婦人1天被詐團騙兩次，都是要匯款14萬3千元，所幸都被員警攔阻。 （警方提供）

婦人早上才險些被騙，下午又到郵局要匯款買「特效藥」，員警到場發現「怎麼又是妳」。 （警方提供）

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