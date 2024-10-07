鹿港客運轉運站沒進度？彰化縣政府強調「今年底將動工」

鹿港轉運站BOT案開發商規劃興建2棟主體建築物，1棟就是地上10樓、地下1樓的「鹿港英迪格酒店」，有泳池與與115間客房，另1棟則是2層樓的客運轉運車站。（彰化縣政府提供）

2024/10/07 18:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港轉運站沒進度？就在BOT案開發商在上個月底宣布五星級「鹿港英迪格酒店」將進駐，並最遲將在2025年4月正式動工之際，許多民眾都在問「應該先蓋獨棟的客運轉運站才對」。對此，縣府交通處長林漢斌表示，該BOT案已核發建照，客運轉運站預計今年底先行動工，培養大眾運輸系統的搭乘習慣，並讓3鐵孤兒的鹿港銜接台鐵、高鐵與機場更順暢。

鹿港轉運站BOT案的開發商「上京成股份有限公司」，這是由國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘，號召了10多位企業家一起成立。林漢斌說，投資廠商規劃興建2棟主體建築物，1棟就是地上10樓、地下1樓的「鹿港英迪格酒店」，有泳池與與115間客房，另1棟則是2層樓的客運轉運車站，由於客運轉運站的工程跟酒店相較的話，比較單純，因此，今年底先就客運轉運站來開工，也希望能儘快完工。

林漢斌強調，鹿港鎮為海內外知名的觀光小鎮，但因為長期沒有台鐵、高鐵與捷運，而被稱為「3鐵孤兒」，也讓前來鹿港的遊客，如果不是自行開車，就會花費時間在交通工具接駁上，因此將爭取高鐵台中站上國道直達鹿港的公車路線，同步也會對鹿港公車的班次與路線進行調整。

鹿港轉運站位於鹿港鎮建國路，鄰近生態公園、鹿港亞太渡假村與澄悅酒店等2大旅館，基地為長方型，佔地面積為3000坪，使用年限55年（含興建期及營運期），林漢斌再次強調，鹿港轉運站一定會蓋，今年底就會動工。

鹿港轉運站BOT案的興建基地就在鹿港鎮建國路，生態公園對面、第三消防大隊的旁邊。（記者劉曉欣攝）

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