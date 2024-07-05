結合旅運 鹿港轉運站拚年底動工

港轉運站位於建國路市中心區，原為鹿港鎮建國段公有土地的住宅區，後變更為轉運專用區，目前土地周邊綠樹環繞，一片草地。（記者張聰秋攝）

2024/07/05 05:30

將建2層樓的客運車站和地上10層、地下1層的複合式旅館 具運輸與旅宿休閒功能

〔記者張聰秋／彰化報導〕占地三．二公頃的彰化縣鹿港鎮鹿港生態公園區塊，即將發展成新興旅宿群聚地，旁邊現有鹿港亞太渡假村和澄悅酒店，現在將再增添一座結合客運運輸與旅館休閒功能的鹿港轉運站，這座地上十層、地下一層的複合式旅館，將讓該區塊成為以綠地為核心的新天地，建照審核中，希望今年底動工。

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位建國路市中心區 面積3000坪

鹿港轉運站位於建國路市中心區，原為鹿港鎮建國段公有土地的住宅區，後變更為轉運專用區，基地面積三千坪，使用年限五十五年（含五年興建期及五十年營運期）。去年七月完成招商簽約，八月完成土地點交，縣府去年三月同意投資商提出的投資執行計畫書，上個月已收到業者申請建築執照，順利的話近期即可取得建照，預計今年下半年開始動工。

轉運站採新建營運移轉案（BOT）方式辦理，由國際車燈大廠帝寶工業聯合民間與多家旅館餐飲企業，合資成立「上京成股份有限公司」，通過招標遴選審查，投資金額高達十二．四億元，取得五十五年的興建營運權。

採BOT辦理 業者獲55年興建營運權

投資廠商計畫興建兩棟主體建築物，一棟地上十樓、地下一樓的五星級酒店，另一棟為兩層樓的客運轉運車站。五星級酒店內規劃有客房、特色餐廳、宴會廳、泳池、酒吧、私人會所和文化市集。

建設處表示，已收到投資商的建築申請，目前審核中，若無疑義將近期發出建照，投資商取得建照後應在核准期間內展開動工。

可解決停車和假日交通壅塞問題

交通處指出，未來的鹿港轉運站將集中現有客運班次並調整路線，提供遊客與居民更便捷的交通網絡；交通處計畫爭取高鐵台中站直達鹿港的公車路線，並推動環鎮巴士，解決鹿港市區停車困難和假日壅塞的交通問題。

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