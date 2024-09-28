「歌王」現場飆唱〈愛如潮水〉！好聽到以為張信哲來了

社區組由巫鴻裕憑藉一首〈愛如潮水〉奪冠，他的好嗓門，完美詮釋這首撼動五、六年級的經典好歌。（圖縣府提供）

2024/09/28 17:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕太好聽了！彰化縣長盃卡拉OK歌唱比賽今天進行最終決戰，經過四場地區初賽選出的40位好手，齊聚彰化市南郭國小飆嗓，比賽分為上午長青組、下午社區組，冠軍獎金各1萬元。

社區組由巫鴻裕憑藉一首〈愛如潮水〉奪冠，他的好嗓門，完美詮釋這首撼動五、六年級的經典好歌，優美的聲音讓人聽得陶醉，閉眼聽歌不看人，還以為是原唱張信哲來了。

另外，長青組則是陳玉堂的〈賣菜義仔〉抱回冠軍，他們的冠軍唱功真的都很棒，縣長王惠美也到場加油，笑說「唱歌不只讓人心情好，還能讓人變年輕，身體更健康！」

本次比賽，亞軍可拿8000元、季軍6000元、殿軍3000元，優勝也有2000元獎金，啦啦隊第一名則有3000元獎金。比賽過程場面火熱，觀眾加油聲不絕於耳，江志豐獻唱助興，讓比賽氣氛HIGH到最高潮。

長青組冠軍陳玉堂拿到1萬元獎金，高興的心情全寫在臉上。他說，這獎金可是自己辛苦賺來的，感覺比收到重陽禮金還要踏實！他感謝這次比賽的機會，讓他有機會站上舞台發揮自己，也鼓勵大家多參加這類活動，唱歌不僅讓人快樂，還能交到新朋友。

為了讓長輩們過得更幸福，彰化縣政府推出多項貼心福利，包括65歲以上敬老眼鏡補助、349個社區照顧關懷據點，以及每月1000元乘車補助的「長青幸福卡」。提前從9月16日開始發放的重陽敬老禮金，也讓長輩們感受到縣府的關懷，接下來還有「高齡同學會」和「銀髮拉密大賽」等活動，縣府邀請大家同樂，享受幸福健康的快樂人生。

冠車歌王巫鴻裕（右1）抱回1萬元獎金，社會處長王蘭心（中）頒發獎金。（圖縣府提供）

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