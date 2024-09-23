餘波盪漾？彰化泰和國小泳隊12好手轉學 家長貼2照再引熱議

彰化泰和國小游隊12名好手轉學，家長貼出泳隊衣服照片，強調小孩轉學，有需要的自取。（取自《彰化人大小事》）

2024/09/23 06:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市游泳名校泰和國小游泳隊，日前傳出因3名教練不滿黑函攻擊決定離去，12名游泳健將也決定集體轉學到中山國小，震撼整個教育圈。有家長昨天在彰化縣最大的網路社群貼出2張照片寫著「小孩已轉學，有需要的自取」，立即引發熱烈討論，有人就留言說「傳說中的12強之1」，也有人寫「看來真的是心寒了」。

這篇貼文的楊姓民眾表示，他的小孩確實就是12個轉學的學生之一，因為想要繼續游泳，才選擇轉到同樣有泳隊的中山國小。因為其它的制服、運動服都已經送出，才會想要把泳隊的隊服、泳帽也都一起送出，拍照貼文到有超過41萬成員的《彰化人大小事》臉書社團，希望能夠物盡其用。

而這篇貼文也引起高度討論，有民眾就寫「會讓家長們出走一定這學校要付很大責任！有問題的體制就離開，給這位家長一個讚」，也有民眾寫說，教練不教了，12位好手跟著轉學，「看來真的是心寒了」。

不過，校方也透過臉書社團的管理員貼出給游泳隊的通知單，強調接到檢舉函，將透過調查來釐清真相，也將新聘教練來帶隊，每天訓練不超過3小時。有民眾就直接留言質疑「每堂336元幫你教15個學生？然後還要給學校批鬥？這學校真的非常不尊重專業」、「由體育組掌控出賽人員？不是教練才最清楚誰最適合出賽嗎？」、「 大人的心機搞爛一間小學」，但也有人認為「沒辦法的就離開吧！適者生存」，也讓這場國小泳隊風波延燒到地方臉書社團，引發高度關注。

彰化泰和國小游隊12名好手轉學，家長貼出泳帽照片，強調小孩轉學，有需要的自取。（取自《彰化人大小事》）

彰化泰和國小傳出游隊12名好手轉學一事，校方也透過社群臉書管理員貼出給泳隊的通知書。（取自《彰化人大小事》）

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