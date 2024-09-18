貼450片沙隆巴斯研究濁水溪揚塵 彰化偏鄉小學全國科展奪銀

南州國小利用撒隆巴斯貼布蒐集落塵，歷時2年半共用了450片。（記者陳冠備攝）

2024/09/18 20:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉南州國小全校只有69名學生，為了研究濁水溪在每年9月產生的揚塵與PM2.5數據，6年級跟4年級學生接力研究，他們利用沾粘性佳「撒隆巴斯」收集揚塵，歷時2年半用了450片來蒐集數據，研究結果竟與氣象署監測AQI數值相當，研究過程中還意外發現，濁水溪利用植樹、鋪稻草等綠化方式，可以有效改善揚塵。眾人成果在今年中小學科展全國賽中拿下國小組地球科學科第二名殊榮。

南州國小這次得獎做品為「二岸塵情-濁水溪下游南北二岸西螺與溪州之落塵及PM2.5相關性研究分析」，主要分析2020年至2022年濁水溪兩岸的溪州鄉與雲林縣西螺鎮的落塵與PM2.5數據差異及所帶來的影響，最後實測結果，每年11月至隔年3月是PM2.5數值最高時刻，主因是東北季風影響，跟濁水溪河床的揚塵，其數據跟氣象署監測AQI數值相當。

研究團隊也發現，從2021年起濁水溪南岸落塵與PM2.5都獲改善，甚至比北岸低，進一步調查，原來第四河川分署整治溪岸，沿河床種草、植樹，在南岸鋪稻草網，確實能有效抑制揚塵。

指導老師周元璋說，這項研究從2020年開始進行，原本是由六年級學生負責，但研究時間有限就畢業了，後來交棒給四年級學生郭彥彤、周信源、吳臣韜、曾婉郡、楊善勻繼續研究，前2年半來他們每週利用課餘時間，到濁水溪兩岸7個地點置放「撒隆巴斯」，蒐集落塵與PM2.5數據，最後半年在校整理數據跟儀器測量，終於完成作品。

南州國小近日為研究團隊舉行慶功宴，同時邀請第一批研究學生同享榮耀。學生吳臣韜說，研究過程中，蒐集落塵最不易，一開始用膠帶，可是效果不佳，後來發現撒隆巴斯沾粘效果佳，而且尺寸統一最適合使用，總共用了約450片撒隆巴斯。

「每天看夕陽就可以知道PM2.5嚴不嚴重」，曾婉郡說，透過研究發現，無雲狀態下，PM2.5數值低，夕陽就會清澈明亮，若是數值高，夕陽渲染朦朧，顯示視覺受PM2.5影響，懸浮例會讓夕陽產生朦朧效果。

彰化縣溪州鄉南州國小學生，利用撒隆巴斯貼步研究濁水溪南北岸落塵，歷時2年半用了450片完成研究。（南州國小提供）（記者陳冠備攝）

南州國小學生楊善勻（左起）、曾婉郡、郭彥彤、周信源、吳臣韜從四年級起一起「二岸塵情-濁水溪下游南北二岸西螺與溪州之落塵及PM二．五相關性研究分析」，最後獲全國第二名佳績。（記者陳冠備攝）

南州國小為研究團隊舉行慶功宴，同時邀請第一批研究學生同享榮耀。（記者陳冠備攝）

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