彰化市「小西商圈」全新斑馬線亮相 針線語彙留歷史印記

彰化市陳稜路與永興街口出現超吸睛的斑馬線，讓遊客都想要停下腳步打卡。（記者劉曉欣攝）

2024/09/18 00:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這麼漂亮的斑馬線？彰化市區小吃一級戰區的陳稜路，許多遊客發現在永興街口、以及長安街口，突然冒出來水藍色為底的白色斑馬線，水藍色還帶有設計感的線條，讓人穿越馬路都忍不住多看一眼。彰化市公所表示，這是小西商圈的改造計畫，斑馬線帶有設計的線條，代表商圈曾經有過布市、成衣加工的風華歲月！

彰化市公所指出，小西商圈改造計畫，是由經濟部商業發展署委託台灣設計研究院所執行的計畫，將全面導入美學設計，達到活化在地經濟的目的。在小西商圈當中，遊客到訪率最高就是美食小吃，從肉圓、素食麵到糯米炸等等，因此，透過全新設計的斑馬線劃設，讓遊客與民眾可以安心步行，也讓小西商圈最主要的路口，都亮了起來。

彰化市公所表示，小西商圈曾經風華一時，因地處舊城區，從清代就是交通要道，後來隨著鐵道闢建，小西商圈再度受惠於鄰近彰化火車站的便利性。也讓小西商圈成為布市、成衣加工、針車行、針線行、以及百貨批發相關產業的聚集地。因此，所設計的水藍色為底的斑馬線，其中帶有設計感的線條，就是代表針線語彙，為小西商圈曾經擁有成衣加工相關產業，留下歷史的印記。

小西商圈剛劃設的斑馬線，馬上就吸引路過人車的高度注意，讓車輛也自動減速通過，遊客走在全新斑馬線上，也覺得真是太吸睛了，馬上讓尋常的柏油路優雅起來，紛紛拿手機拍照打卡。

彰化市陳稜路與永興街口出現超吸睛的斑馬線，讓遊客都想要停下腳步打卡。（記者劉曉欣攝）

彰化市陳稜路、永興街口全新打造的斑馬線，民眾走在斑馬線上，都忍不住多看幾眼。（記者劉曉欣攝）

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