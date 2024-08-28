彰化畜產嘉年華連4週末 吃遍當季在地4美味

彰化縣政府今為9月一系列畜產嘉年華活動暖身，小朋友舞蹈演出，充滿朝氣。（記者張聰秋攝）

2024/08/28 15:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了推廣彰化優質畜禽產品，一年一度的彰化畜產嘉年華即將於9月登場，今年的活動主題是「智慧畜產．彰化優鮮」，自9月8日起連續4個週末，週週都有豐富的節目呈現，從兩隻腳的家禽到四隻腳的家畜，應有盡有，縣長王惠美邀請民眾踴躍參與，來彰化吃當季、吃在地！

本次嘉年華系列活動包括四大主題節目，首先是9月8日於二林文化教育園區舉辦的「彰化禽品節」，當天將有親子COSPLAY挑戰賽、在地禽品品嚐、DIY手作體驗和特色市集，適合全家同樂。

接下來，9月15日於溪湖糖廠舉行的「彰化羊肉節」，將推廣彰化全國產量第一的羊肉，現場安排創意羊肉料理展示與品嚐，讓民眾體驗彰化的鮮美羊肉。

9月21日與22日，「彰化乳牛節」將移師到福興穀倉，主打彰化生乳優勢，現場提供國產鮮乳與小饅頭免費品嚐，並有乳牛穿搭活動，民眾打卡可兌換小禮品。

壓軸的「彰化豚肉節」將於9月29日在田尾怡心園登場，主推「彰化健康豬」品牌，設有闖關遊戲和豬肉王者挑戰賽，增進民眾對彰化豬肉的認識。活動特別與彰化縣農會合作推出「豬尼黑啤」專區，持今年「同濟盃親子芭樂公益路跑賽」完賽證明的民眾，還有機會品嚐限量美食。

縣府表示，活動不僅展示彰化優質畜產，還結合智慧畜產的創新技術，設有智慧畜產專區，透過互動體驗讓民眾認識現代化畜牧業的進步與優勢。活動期間，消費滿500元還可參加「彰化GO購」抽獎活動，歡迎大家踴躍參加。

今年彰化畜產嘉年華9月8日起一連4個週末登場，從禽品節、乳牛節、豚肉節到羊肉節，週週都精彩。（圖縣府提供）

彰化畜產嘉年華將於9月8日登場，今年的活動主題是「智慧畜產．彰化優鮮」，週週都有豐富的節目呈現，從兩隻腳的家禽到四隻腳的家畜，應有盡有。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美今在活動記者會上邀請民眾來彰化吃當季、吃在地。 （記者張聰秋攝）

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