奇幻小說《借鬼》鬼月發行 暗藏鹿港青年對家鄉的愛

彰化鹿港青年作家「殺豬的牛二」洪瑞鴻，選在農曆7月出版奇幻小說《借鬼》，希望民眾在看了小說後，探訪小說裡的鹿港場景。（記者劉曉欣攝）

2024/08/28 06:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化鹿港青年作家「殺豬的牛二」選在農曆7月出版奇幻小說《借鬼》，小說背景就以家鄉的歷史文化為元素，橫跨清朝、日治到現代。他表示，他希望更多人因為看了小說，對於鹿港有更多的認識與探索！

「殺豬的牛二」是鹿港青年作家洪瑞鴻的筆名，2021年出版第一本書《茶桌異聞：從送肉粽到紅眠床34則鹿港怪談紀實》，榮獲文化部第44次中小學生優良讀物選介。相隔3年，第2本書也出版了，這次是寫了10萬多字的小說《借鬼》，也曾榮獲2023 KadoKado百萬小說創作大賞．類型小說組佳作。

洪瑞鴻說，他只有國小時曾參加校內作文比賽，後來就一路在理工類組打轉，在東華念完碩士就去當環境工程師，後來決定返回鹿港家鄉，與父親一起經營茶行。因為從小就在鹿港長大，把聽來的鹿港怪談寫在PTT媽佛版，才有出版第一本書的機會，也鼓勵他繼續寫作，他就下定決心要寫小說參賽。

洪瑞鴻指出，《借鬼》雖是奇幻小說，但作品場景全部都在鹿港小鎮，把鹿港過去歷史風華的不見天街、鹽埕與後車巷等等，通通寫進去，也把鹿港消失的堂號、搬空出租的藥鋪，通通寫進來，這不只是他的緬懷，也希望更多遊客看到鹿港豐富的歷史人文。

洪瑞鴻說，《借鬼》作品說的並不是鬼故事，一點都不恐怖，小說裡頭的妖怪比鬼多。因為鹿港有應公的「陰廟」與正神信仰的「陽廟」大量交錯的存在，才讓他有了《借鬼》裡的「三借門」的靈感，陽廟代表天是「借神」，陰廟代表地的「借鬼」，代表信徒代表人的是「借草石」， 建構了小說「三借門」的多重宇宙。

洪瑞鴻說，他希望有人因為看了《借鬼》，來鹿港探訪小說裡頭的城隍廟、大將爺廟，追尋「戲院前」的公車站牌，跟著小說來探訪他的鹿港家鄉。

彰化鹿港青年作家洪瑞鴻以「殺豬的牛二」為筆名，選在農曆7月出版奇幻小說《借鬼》，希望更多人看了小說，對鹿港有更多的認識。 （記者劉曉欣攝）

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