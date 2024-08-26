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彰化今晚橫跨4鄉鎮市「送肉粽」 網：名產剩「肉粽」跟蛋黃酥

彰化市今晚（26日）11點將有一場「送肉粽」科儀，沿途將行經和美、線西送抵伸港肉粽角海邊化煞。（資料照）

彰化市今晚（26日）11點將有一場「送肉粽」科儀，沿途將行經和美、線西送抵伸港肉粽角海邊化煞。（資料照）

2024/08/26 20:08

〔記者湯世名／彰化報導〕又見農曆7月「送肉粽」！彰化市西興里1名男性日前因故輕生，家屬決定「送肉粽」，預計今晚（26日）11點從彰化市景宗街出發，沿途將行經和美、線西送抵伸港肉粽角海邊化煞，西興里長楊火濱呼籲沿線居民迴避；網路則有民眾不解說，農曆7月送煞，不就整團「好兄弟」一起跟著走？甚至有人說彰化名產真的只剩下「肉粽」跟蛋黃酥了。

根據西興里長楊火濱提供的送煞路線，從彰化市景宗街-金馬路3段462巷-線東路3段-彰和路2段-道周路-和線路-中華路-線工路-線工南一路-慶安路-慶安南一路-肉粽角。送煞路線橫跨彰化市、和美鎮、線西鄉與伸港鄉等4鄉鎮市。

「送肉粽」消息在網路上傳出後引發民眾熱議，消息相當凌亂，有人說是今晚10點開始，也有人說是晚間9點開始；另有民眾詢問路線到底是哪一條？還有人質疑這個送煞的真偽；還有和美鎮民不滿指出，和美道周路算大路耶，沒公告的話，真的是很惡意！不管有沒有，晚上有熱鬧鞭炮聲都不要靠近，不知道就沒事沒忌諱。

西興里長楊火濱則說，這個「送肉粽」是今晚11點開始從彰化市景宗街出發，最終送到伸港肉粽角海邊化煞；當事人前天才輕生，家屬就決定今晚「送肉粽」，至於為何要選在農曆7月舉辦他也不了解，呼籲民眾盡量避開不要好奇觀看。

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彰化市今晚11點「送肉粽」路線，沿途將行經和美、線西送抵終點伸港肉粽角海邊化煞。（翻攝臉書彰化人大小事）

彰化市今晚11點「送肉粽」路線，沿途將行經和美、線西送抵終點伸港肉粽角海邊化煞。（翻攝臉書彰化人大小事）

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