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首頁　>　彰化縣

心疼！彰化小姊妹車禍插管臥床半年 昏迷指數3

在彰基的陳家妹妹車禍臥床至今天滿半年，昏迷指數3，仍瞳孔放大插管靠呼吸器維生，醫護人員每天為她做復健。 （彰基提供）

在彰基的陳家妹妹車禍臥床至今天滿半年，昏迷指數3，仍瞳孔放大插管靠呼吸器維生，醫護人員每天為她做復健。 （彰基提供）

2024/08/22 12:19

〔記者湯世名／彰化報導〕心疼！彰化縣伸港鄉陳姓姊妹車禍命危至今天（22日）正好滿半年，2人昏迷指數3，仍都瞳孔放大插管需靠呼吸器維持生命，持續與死神拔河，醫護人員每天為姊妹倆做中醫針灸、按摩復健，認為她們無法動彈長達半年之久，不論是心理或身體上一定很難受，感到萬般不捨。

彰化基督教醫院指出，陳家妹妹從今年2月22日車禍入院到今天已長達180天，昏迷指數始終是3，瞳孔對光沒反應，痰黏稠，無法自咳與自主呼吸，持續插管仰賴呼吸器。有反覆肺炎反應，院方使用抗生素及拍痰、抽痰處理。生命跡象穩定，醫院持續週一到週五做中醫針灸、復健按摩等治療；家人常來看她，爺爺則是一個禮拜來看1~2次。

秀傳醫院則表示，陳家姊姊昏迷指數也是3，瞳孔放大對光沒反應，無法自咳與自主呼吸，也是持續插管仰賴呼吸器。每天都為姊姊做中醫針灸，一週3次肢體復健，所以她的四肢沒有嚴重攣縮。家人常常來看她，生命徵象穩定。

陳家姊妹車禍昏迷至今天滿半年，臥床半年始終無法恢復自主動作，就連為姊妹倆做按摩針灸復健的醫護人員也感到萬般不捨，認為姊妹倆躺在病床上半年之久，無法自主動作與翻身，內心一定感到很痛苦，對姊妹倆堪稱是折磨；只要活著就有醒來的機會，不要放棄希望就會有奇蹟出現。

在秀傳急救的陳家姊姊車禍臥床滿半年，昏迷指數3插管維生，醫護對她的狀況均感不捨。 （秀傳提供）

在秀傳急救的陳家姊姊車禍臥床滿半年，昏迷指數3插管維生，醫護對她的狀況均感不捨。 （秀傳提供）

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