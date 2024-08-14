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每天目擊「高速公路亡魂」他報名超渡活動

彰化縣鹿港地藏王廟今年中元超渡法會報名人數創新高，超渡的對象包括歷代祖先、亡故親友、冤親債主、嬰靈、地基主、動物靈及其他十方孤魂等。（記者張聰秋攝）

彰化縣鹿港地藏王廟今年中元超渡法會報名人數創新高，超渡的對象包括歷代祖先、亡故親友、冤親債主、嬰靈、地基主、動物靈及其他十方孤魂等。（記者張聰秋攝）

2024/08/14 16:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕星期日（18日）就是中元節，彰化縣鹿港地藏王廟今年中元超渡法會報名人數創新高，超渡對象無奇不有，今年有報名者希望超渡他每天通勤經過的國道1號中山高速公路某南下路段上的亡魂，相當特別。

該男子向廟方表示，他開車通勤上下班，每天經過該路段約2公里長距離，都會看到肢體破碎的亡魂徘徊，覺得相當心酸，因此希望透過超渡法會讓這些亡魂早日往生極樂世界，並祈求該路段的平安。

「好善良！」不少民眾被這名報名者動機覺得心善真美，民眾說，過去聽過有人超渡因不慎誤傷的螞蟻、昆蟲或小動物，很少聽說有人願意為國道亡魂舉辦超渡法會，慈悲與憐憫之心，令人感動。

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，這是廟方頭一次接到要超渡國道亡魂的請求。廟方每年在中元節前夕都會舉辦拔薦消災祈福暨中元普渡法會，今年將於後天（8月16日、農曆7月13日）晚上放水燈，開始進行中元超渡法會；超渡的對象包括歷代祖先、亡故親友、冤親債主、嬰靈、地基主、動物靈及其他十方孤魂，其中有1名台北市的女子因多年不孕，求神問卜後，報名超渡12個嬰靈。

今年的報名人數超過1萬3000人，比去年增加了500人。林慧娟強調，廟方將持續接受民眾的報名，並會在法會第二天進行三昧水懺法會，準備十全大補湯，為所有亡魂祈福。法會當天設立毛小孩遊戲區、折翼天使嬰靈戲水區、夾娃娃機等，活動同時也有註生娘娘收契子等項目。

今年有民眾報名希望超渡他每天通勤經過的國道1號中山高速公路某南下路段上的亡魂，很有心也很善良。 （記者張聰秋攝）

今年有民眾報名希望超渡他每天通勤經過的國道1號中山高速公路某南下路段上的亡魂，很有心也很善良。 （記者張聰秋攝）

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，這是廟方頭一次接到要超渡國道亡魂的請求。（記者張聰秋攝）

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，這是廟方頭一次接到要超渡國道亡魂的請求。（記者張聰秋攝）

鹿港地藏王廟每年在中元節前夕都會舉辦拔薦消災祈福暨中元普渡法會，今年將於後天（8月16日、農曆7月13日）晚上放水燈，開始進行中元超渡法會。（記者張聰秋攝）

鹿港地藏王廟每年在中元節前夕都會舉辦拔薦消災祈福暨中元普渡法會，今年將於後天（8月16日、農曆7月13日）晚上放水燈，開始進行中元超渡法會。（記者張聰秋攝）

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