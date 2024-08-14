每天目擊「高速公路亡魂」他報名超渡活動
2024/08/14 16:59
〔記者張聰秋／彰化報導〕星期日（18日）就是中元節，彰化縣鹿港地藏王廟今年中元超渡法會報名人數創新高，超渡對象無奇不有，今年有報名者希望超渡他每天通勤經過的國道1號中山高速公路某南下路段上的亡魂，相當特別。
該男子向廟方表示，他開車通勤上下班，每天經過該路段約2公里長距離，都會看到肢體破碎的亡魂徘徊，覺得相當心酸，因此希望透過超渡法會讓這些亡魂早日往生極樂世界，並祈求該路段的平安。
「好善良！」不少民眾被這名報名者動機覺得心善真美，民眾說，過去聽過有人超渡因不慎誤傷的螞蟻、昆蟲或小動物，很少聽說有人願意為國道亡魂舉辦超渡法會，慈悲與憐憫之心，令人感動。
鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，這是廟方頭一次接到要超渡國道亡魂的請求。廟方每年在中元節前夕都會舉辦拔薦消災祈福暨中元普渡法會，今年將於後天（8月16日、農曆7月13日）晚上放水燈，開始進行中元超渡法會；超渡的對象包括歷代祖先、亡故親友、冤親債主、嬰靈、地基主、動物靈及其他十方孤魂，其中有1名台北市的女子因多年不孕，求神問卜後，報名超渡12個嬰靈。
今年的報名人數超過1萬3000人，比去年增加了500人。林慧娟強調，廟方將持續接受民眾的報名，並會在法會第二天進行三昧水懺法會，準備十全大補湯，為所有亡魂祈福。法會當天設立毛小孩遊戲區、折翼天使嬰靈戲水區、夾娃娃機等，活動同時也有註生娘娘收契子等項目。