端午連假彰化獨角仙慘遭大量偷抓 公的最搶手

彰化花壇大嶺巷獨角仙慘遭大量偷抓，其中又以公的最搶手，身形愈大價格愈高。（米諾斯提供）

2024/06/09 22:28

〔記者湯世名／彰化報導〕愛牠就不要抓牠！彰化縣花壇鄉大嶺巷登山步道獨角仙大爆發，數量多達上千隻，端午連假吸引遊客前往觀賞，不料卻傳出有不肖人士疑利用清晨前來大抓特抓，且一次就抓了數十隻有雄偉犄角的公獨角仙，疑似有販售行為，目擊的登山客出聲制止反遭白眼，直呼是生態浩劫。

今年適逢獨角仙繁衍季節，彰化縣花壇鄉、芬園鄉的光臘樹園區都爬滿獨角仙，其中芬園鄉蔡舜淼、蔡舜隆兄弟由於不堪園區的獨角仙一再被偷抓，今年乾脆用鐵絲網把園區圍住，讓遊客只能遠觀；花壇鄉大嶺巷則因為屬於公有地，沒有任何隔絕設備，登山健行的民眾可以與獨角仙近距離接觸，不過卻也因此引來不肖人士覬覦。

有民眾PO網指出，這兩天曾遇到一位母親帶著兩個小朋友，帶著網子到大嶺巷抓獨角仙；另有一名中年男子專門抓公獨角仙，一趟就抓了數十隻公獨角仙，都裝入容器內，疑似要帶回販售，出聲制止還被白眼。

生態攝影師米諾斯說，6月初以來大嶺巷數十棵光臘樹上已繁衍出上千隻獨角仙，儼然是獨角仙生態祕境，不料，端午節連假期間有人陸續來園區抓獨角仙，且清晨與大白天都有人在抓，還有人專門抓公獨角仙，疑似有販售行為；獨角仙數量愈抓愈少，甚至抓到光臘樹低處都少有獨角仙蹤影，只剩高處還有獨角仙，「抓回去又養不活」，販賣行為相當自私且不可取。

據網路獨角仙販售價格，以公獨角仙最受青睞，且身形愈大價格愈高，5到7公分的獨角仙價格在200元至700元不等，8公分以上甚至可賣到1000元，若在野外抓個100隻，一趟下來進帳可觀，母獨角仙每隻價格約100元。

花壇鄉大嶺巷登山步道獨角仙大爆發，數量多達上千隻，端午連假吸引遊客前往觀賞。 （米諾斯提供）

花壇鄉大嶺巷登山步道獨角仙大爆發，數量多達上千隻。 （米諾斯提供）

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