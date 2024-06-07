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中科二林園區「卡」水 AI產業恐無緣彰化

中科管理局長許茂新表示，中科二林園區開發之初已限制高耗水、高耗能的產業進駐。（記者陳冠備攝）

中科管理局長許茂新表示，中科二林園區開發之初已限制高耗水、高耗能的產業進駐。（記者陳冠備攝）

2024/06/07 21:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕輝達執行長黃仁勳返台颳起一陣AI旋風，各縣市政府爭相邀請AI產業投資，彰化縣長王惠美說，彰化有豐富的太陽能跟綠能，是AI產業很好的落腳處。對此中科管理局長許茂新表示，中科二林園區開發之初已限制高耗水、高耗能的產業進駐，引進的產業會以低耗水、低耗能為主。

輝達執行長黃仁勳近期返台透露，輝達有意在台灣設廠，引發各縣市爭奪，彰化縣長王惠美今日赴中科二林園區參加活動時首次表態，歡迎高科技AI產業來設廠，但同時指出，中科二林園區規劃時因環評限制用水，呼籲中科管理局能為AI產業投資解套。

王惠美指出，中科二林園區面積達630多公頃，卻規定全區用水量每日2萬噸，目前37家廠商進駐，每日用水量已逾1萬噸，因環評限制用水量造成園區發展緩慢，縣府日前曾邀請台積電投資設廠，就因用水問題卡關，認為中科管理局應對中科二林用水問題解套，讓更多高科技產業，如輝達等AI廠商來設廠。

許茂新說，中科二林園區規劃設置時已限定低耗水、低耗能產業進駐，半導體、光電及面板等產業，因高耗水無法進駐，所以台積電、友達沒有辦法在這裡設廠，不過還是有很多符合資格廠商有興趣，中科管理局近日將在員林市舉辦招商說明會，創造更多就業機會。

中科二林園區目前已有矽品精密等37家低耗水、低耗能廠商進駐。（矽品精密提供）

中科二林園區目前已有矽品精密等37家低耗水、低耗能廠商進駐。（矽品精密提供）

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