5000輛車停放！居民反對設垃圾掩埋場 「全彰化最大停車場」意外曝光

廢棄物掩埋場預定地旁驚見全彰化最大的停車場，圖為停車場的一部分。（記者顏宏駿攝）

2024/06/05 14:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣八卦山脈驚見一處「超大型停車場」！地點位於花壇、大村交界，面積約10公頃，現場停了約5000輛全新TOYOTA未掛牌新車！它是TOYOTA中部經銷商中都汽車的新車整備中心，近來因為花壇鄉雙輪公司打算在它旁邊蓋15公頃的廢棄物掩埋場而意外曝光。

從google衛星地圖上觀看這處停車場，只見綠色的山林出現「光禿禿」一片，面積不輸它南邊的大葉大學校園，這裡停有近5000輛全新的TOYOTA新車即將送到新車主手裡，但別以為宵小可以輕易進入偷車，整個腹地架設5公尺高的鐵圍籬，同時有監視器監控；據當地民眾透露，這裡每天有200至500輛的新車出入，中部地區的新車從出廠到交到車主手裡前，都會運到這裡「日曬雨淋」。

據了解，這塊地為TOYOTA集團下的中都汽車所有，20年前該集團打算在這裡蓋汽車裝配廠，但因諸多因素，無法變更土地的工業使用地目，才成為「新車整備中心」。

停車場南邊土地為彰化縣農會所有，雙輪公司今年初向彰縣農會承租15公頃蓋廢棄物掩埋場，該案已進入二階環評，上個月業者首度到現場辦理說明會，吸引多個環保團體關心，會後有環保成員發現，掩埋場預定地北面「光禿禿」一片，一問之下才知道這裡新車的整備中心。

彰化環保聯盟總幹事施月英表示，彰化縣並不缺掩埋場，現今彰化縣每年產生6萬噸的掩埋廢棄物，依現有量能已足夠處理，但雙輪公司計畫的這個掩埋場，卻有每年10萬噸的處理量能，這分明是處理外縣市廢棄物的掩埋場，別人的廢棄物帶來的污染，卻由大村和花壇人來承受，現在加了一個「苦主」即TOYOTA汽車，新車整備中心位在掩埋場旁邊，將來T牌新車會不會「臭臭」，不得而知。

彰化縣議員李成濟及當地大村平和村長賴居林表示，掩埋場下游方向200公尺，就是自來水公司的6口取水井，一旦污染，大村、花壇的居民都將受害，若環評過關，將是居民惡夢的開始。

雙輪公司表示，掩埋場會鋪設二層不透水布，設置沉砂滯洪池，並建有污水處理廠，可將掩埋場污水，回收成再生水使用。

縣府環保局表示，他們將邀集相關機關、團體、學者、專家及居民代表界定評估範疇，確認應進行環境影響評估之項目及決定調查及評定之方法，納入該開發案後續環境影響評估審查參酌資訊。

廢棄物掩埋場預定地上方，驚見全彰化最大的停車場，從衛星地圖上清晰可見密密麻麻的汽車。（擷圖自GOOGLE 地圖）

停車場周邊架設鐵圍籬。（記者顏宏駿攝）

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