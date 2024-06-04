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炊番麥變「肉粽」！田中農會創意粽賽 黑米包粽吸睛

參賽好手中有人用玉米葉當粽葉，將黑米、荸薺及紅棗等配料包成「一株」粽子，並取名「幸福圓滿甜蜜粽」，經過烹炊後，口感竟如玉米般香甜，口感令人驚艷。（記者陳冠備攝）

參賽好手中有人用玉米葉當粽葉，將黑米、荸薺及紅棗等配料包成「一株」粽子，並取名「幸福圓滿甜蜜粽」，經過烹炊後，口感竟如玉米般香甜，口感令人驚艷。（記者陳冠備攝）

2024/06/04 20:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕端午節還沒到，最怕粽子先吃膩！彰化縣田中鎮農會今（4日）舉辦「飄香端午，情深意粽」創意粽子料理大賽，比賽以「黑米」為主角，輔以田中農特產品為發想，吸引不少包粽高手參賽，有人以玉米葉包粽，乍看以為「炊番麥」，色香味俱全，看了令人垂涎三尺，充滿食慾。

田中鎮鄰近濁水溪，是彰化稻作產地，更有「台灣米倉」美名，近年健康意識抬頭，田中地區越來越多農民種植黑米，對此田中鎮農會突發奇想，舉辦第一屆黑米創意粽料理大賽，今日在田中農會家舉行，吸引7組料理好手挑戰。

參賽好手中有人利用玉米葉當粽葉，小心翼翼將黑米、荸薺及紅棗等配料包成「一株」粽子，並取名「幸福圓滿甜蜜粽」，經過烹炊後，口感竟如玉米般香甜，吸引不少評審青睞，另外也有人用粿葉包粽，或是加入田中地區農產如火龍果、鳳梨、香蕉等做成三果粽，不僅充滿料理創意，口感也令人驚艷，評審結果，由屈阿貞製作的「遇見閨蜜連心粽」最受評審青睞，獲得冠軍。

田中農會總幹事張瑞欣表示，田中盛產稻米，以台稉9號米及秈糯24號黑米為主，傳統肉粽以糯米為主，但吃多可能會對消化系統較不好的人造成負擔，黑米糯性不高，且富含花青素，藉此舉辦創意肉粽賽推廣，希望讓大家吃得更健康。

彰化縣田中鎮農會舉辦「創意粽子料理大賽，有參賽者以玉米葉包粽，乍看以為「炊番麥」。（記者陳冠備攝）

彰化縣田中鎮農會舉辦「創意粽子料理大賽，有參賽者以玉米葉包粽，乍看以為「炊番麥」。（記者陳冠備攝）

田中農會總幹事張瑞欣表示，黑米糯性不高，且富含花青素，舉辦創意肉粽賽推廣，希望讓大家吃得更健康。（記者陳冠備攝）

田中農會總幹事張瑞欣表示，黑米糯性不高，且富含花青素，舉辦創意肉粽賽推廣，希望讓大家吃得更健康。（記者陳冠備攝）

參賽者將田中地區農產火龍果、鳳梨、香蕉等做成三果粽，料理充滿創意。（記者陳冠備攝）

參賽者將田中地區農產火龍果、鳳梨、香蕉等做成三果粽，料理充滿創意。（記者陳冠備攝）

田中鎮農會舉辦「飄香端午，情深意粽」創意粽子料理大賽，參賽作品色香味俱全，看了令人垂涎三尺。（記者陳冠備攝）

田中鎮農會舉辦「飄香端午，情深意粽」創意粽子料理大賽，參賽作品色香味俱全，看了令人垂涎三尺。（記者陳冠備攝）

田中鎮農會舉辦創意粽子料理大賽，其中「遇見閨蜜連心粽」最受評審青睞，獲得冠軍。（記者陳冠備攝）

田中鎮農會舉辦創意粽子料理大賽，其中「遇見閨蜜連心粽」最受評審青睞，獲得冠軍。（記者陳冠備攝）

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