端午拜拜香灰要分類！彰化縣納入垃圾破袋稽查重點

今年7月開始，彰化縣環保局將加嚴溪州焚化廠垃圾車進廠，和清潔隊沿線收取垃圾的破袋檢查。 （圖環保局提供）

2024/06/04 18:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕要過端午節了，民眾會祭拜祖先和地基主，彰化縣環保局提醒，拜拜後燒金紙的香灰灰燼，絕不可跟家用垃圾混著一起丟，要另外分類交給清潔隊員，更不可以直接倒進水溝，會污染水源還可能燒到地下道電纜線引發火警。

環保局從7月開始加嚴溪州焚化廠垃圾車進廠破袋檢查，和各地清潔隊沿線收取垃圾的破袋檢查，除了舊衣、薄塑膠片等紡織品類納入重點項目，也會把該分類的金紙香灰列入重點。

環保局表示，拜拜心誠最重要，盡可能配合做好金紙減量或雙手誠心祭拜，若燒金紙及香，一定要把燒過化成香灰灰燼妥善分類處理，棄置前務必把香灰淋濕成稠狀，再單一分類，不能跟家用垃圾混放，做好分類交給清潔隊員，同時也千萬不可以倒進水溝，一來會污染水源，同時可能引發燒毀附掛在水溝旁的地下電纜管線，引發火警，要特別小心。

環保局也提醒民眾，過節應景食物請確實分類，例如肉粽的粽葉屬於一般垃圾，吃剩的肉粽以及桃子、李子、芒果、荔枝等水果類的果皮、果核歸類為廚餘。請確實將垃圾分為「一般垃圾、資源物、廚餘」三大類，打包妥當，再交由垃圾車與資源回收車清運。

今年3天端午節連假，全縣26鄉鎮市公所清潔隊，6月8日全縣正常收運、6月9日全縣清潔隊停收垃圾、6月10日端午節當天，有7個鄉鎮市公所清潔隊休息，分別有彰化市、花壇鄉、秀水鄉、和美鎮、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等，其餘鄉鎮市正常清運。

環保局呼籲民眾，清潔隊休假期間請先將垃圾打包，並將廚餘瀝乾放置家中，不要堆置住家門前，更不要隨意丟棄造成髒亂。若經查獲棄置垃圾行為，最高可罰6000元。

環保局公布端午連假垃圾收運時間表。（圖環保局提供）

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