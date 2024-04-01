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彰化雙「溪」糖鐵國家綠道 獲全國景觀大獎「佳作」

溪湖-溪州糖鐵國家綠道在台灣景觀大獎競賽中，獲設施環境類「佳作」。（縣府提供）

溪湖-溪州糖鐵國家綠道在台灣景觀大獎競賽中，獲設施環境類「佳作」。（縣府提供）

2024/04/01 21:50

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府辦理「溪湖-溪州糖業歷史國家綠道系統串聯計畫」參加2023台灣景觀大獎，從620件參賽作品脫穎而出，榮獲設施環境類「佳作」，將彰化獨特的糖鐵文化及田園風光，呈現給全國民眾。縣長王惠美說這條溪湖-溪州的雙「溪」自行車道全長15.5公里，沿途可飽覽田園風光，騎完又可以進補羊肉爐，非常適合親子同遊。

王惠美表示，去年啟用的彰化全新糖鐵國家綠道自行車廊道，串聯溪湖、溪州兩大知名羊肉爐勝地，更有「羊肉爐大道」美名，彰化的羊肉產量全國第一，也是全國最知名的羊肉爐勝地，其中以溪湖、溪州兩地名聞遐邇，每間店都有各自的特色，不只在地人喜歡，也深受遊客們的喜愛，歡迎來體驗。

縣府城觀處表示，該計畫透過整體性、系統性規劃建置國家級綠道路網，透過糖鐵遺址部分保留與重現，重新賦予糖鐵遺構新生，配合周邊現地環境條件，結合當代生活環境需求，建構具代表性、連續長距離的「糖鐵國家綠道」。

城觀處指出，獨特的鐵道風情及田野風光，已吸引許多國內外自行車客前來騎乘體驗。另外，為增加民眾租借自行車的便利性，特別於綠道兩端溪湖糖廠及溪州森林公園設置MOOVO公共自行車租借站，提供民眾更方便的旅遊交通工具。

遊客規劃彰化糖鐵國家綠道遊程，可以利用公共自行車，到溪湖糖廠吃冰坐五分車，循著糖鐵國家綠道，體驗與五分車鐵路併行的樂趣，沿途還可順遊溪湖中央公園、濁水旗站及鐵道公園，同時品嘗兩地著名的羊肉爐美食，相關建設成果，歡迎請上彰化旅遊資訊網查詢。

糖鐵國家綠道。（縣府提供）

糖鐵國家綠道。（縣府提供）

糖鐵國家綠道。（縣府提供）

糖鐵國家綠道。（縣府提供）

溪湖-溪州的雙「溪」自行車道非常適合親子同遊，騎完又可以進補羊肉爐。（縣府提供）

溪湖-溪州的雙「溪」自行車道非常適合親子同遊，騎完又可以進補羊肉爐。（縣府提供）

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