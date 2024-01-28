玄天上帝托夢 衡文宮週週辦感恩餐會、為街友澎湃上桌

陳明仁（左圖右）獲玄天上帝托夢，為街友開辦愛心食堂。（記者顏宏駿攝）

2024/01/28 15:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣衡文宮主委陳明仁，3年前獲玄天上帝托夢，為街友開辦「愛心食堂」，他委由「食觀天下」餐廳主廚開菜單，召集愛心志工，每週日晚餐時間為街友「澎湃上桌」，每週逾200名街友來此用餐。衡文宮主侍玄天上帝，這一餐又稱「玄天上帝感恩餐」。

陳明仁兼任「衡文虔心慈善會」理事長，今天高票獲得連任，他說，「玄天上帝感恩餐」從最初50人用餐，到現在平均200人用餐，一個禮拜一餐，讓街友吃個飽，也從中挖掘出需要幫助的「社會邊緣人」。

陳明仁說，3年前他夢見玄天上帝，夢境裡還有很多街友在吃飯。玄天上帝似乎透過夢境指示他為街友開辦食堂，他為此在玄天上帝神像前擲筊請示，結果連得8個聖筊，一連獲得如此多的聖杯，表示神明的意志很堅定，他決定在衡文宮創立「愛心食堂」，每週日下午5點至6點讓街友「吃個飽」。

他說，因為是「玄天上帝」請客，菜色不能太寒酸，他委由「食觀天下餐廳」主廚開菜單，再徵求20多名志工，每週日下午2、3點就開始張羅飯菜，這餐共有8菜一湯，有菜有肉有魚，還有甜點和水果。

陳明仁表示，從剛開始50人用餐，因口碑傳開，各方街友湧來，現在每餐至少有200人用餐，光一年就需上百萬元的菜錢，來自永靖的肉商梁福松贊助所有的豬肉錢，而食觀天下餐廳也支付烹調用的材料費，這一餐凝聚很多熱心朋友的愛心。

賴姓街友說，「這是我一個禮拜最澎湃的一餐」，來這裡吃飯，沒有歧視，只有滿滿的感恩，他謝謝衡文宮上下為他們料理這一餐。

衡文宮愛心食堂，用餐時間湧入逾200名的街友用餐。（記者顏宏駿攝）

衡文宮愛心食堂，用餐時間湧入逾200名的街友用餐。（記者顏宏駿攝）

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