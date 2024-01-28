還在冷！彰縣11小時內58人心肌梗塞搶救 6人心臟驟停集中這時段

彰化縣短短11個小時內有58人疑似心肌梗塞搶救，其中6人心臟驟停，消防局呼籲民眾注意保暖。（資料照）

2024/01/28 11:57

〔記者湯世名／彰化報導〕還在冷！彰化縣在短短11小時內有58人因疑似急性心肌梗塞送入急診室急救，其中有6人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危，是否因入冬後溫差過大造成，消防局強調無法判別，不過根據數據這波OHCA的6人中，時間都集中在下午至晚間，亦即氣溫開始快速下降的時候，醫師呼籲保暖很重要，儘管這波寒流即將結束，但下午至清晨仍相當冷，民眾應留意家中長輩及幼兒，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣消防局統計，1月27日早上10點到27日晚間9點，短短11個小時內，全縣就有58件疑似急性心肌梗塞等不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有6人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這6人當中有4男2女，其中年齡最大的是93歲老翁，通報時間為晚間8點多，年紀最輕的是68歲老翁。通報時間為下午4點左右；消防局接獲這6件的通報時間，幾乎都集中在下午到晚間。

根據消防局數據，他們平日執行急病救護，每天平均有54件，非創傷OHCA每天平均有3件，因此這次1天內有58人冷到掛急診，非創傷OHCA也多達6人，都比每天平均數據要高，值得警惕。

消防局表示，氣溫驟降會增加慢性疾患發作或有惡化的風險，呼籲老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，要注意保暖。儘管無法確認這58人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

彰化縣短短11個小時內有58人疑似心肌梗塞搶救，6人心臟驟停都集中在午後到晚間時段。（資料照）

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