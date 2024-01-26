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車禍休養種小番茄奪冠 彰化花壇青農唐烱凱談「二心」秘訣

花壇鄉民唐烱凱在全國優質設施小番茄競賽中擊敗全國65位農民一舉奪冠，成為全國冠軍。 （記者湯世名攝）

花壇鄉民唐烱凱在全國優質設施小番茄競賽中擊敗全國65位農民一舉奪冠，成為全國冠軍。 （記者湯世名攝）

2024/01/26 15:04

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉民唐烱凱原本從事工廠倉儲管理，不料車禍重傷被迫在家休養，經父親鼓勵種小番茄，從一開始跌跌撞撞的門外漢，到成為評鑑競賽中的常勝軍，去年底更在全國優質設施小番茄競賽中擊敗全國65位農民一舉奪冠，縣長王惠美、花壇鄉農會總幹事顧碧琪、花壇鄉長顧勝敏今天特地前往祝賀，唐烱凱也分享種出冠軍小番茄的秘訣即用愛心及耐心每天觀察，照顧它們就像孩子般，就能種出該有的品質。

王惠美表示，花壇鄉農會團隊近8年小番茄在全國賽、縣級賽就獲得4次冠軍，非常不簡單，去年底在全國健康優質設施小果番茄競賽中，更囊括冠軍、季軍、佳作，花壇青農唐烱凱勇奪全國冠軍，青農蘇錦坤拿到全國第3名，另外，青農梁烽政拿到全國佳作，也曾獲得縣級的冠軍，以及二林鎮青農李震偉榮獲佳作，非常不容易。

唐烱凱說，他種了10年的番茄，種番茄的秘訣，没有別的，就是要用愛心及耐心每天觀察照顧它們，每天一早5點多，他就會去巡果園，看每株的番茄有没有足夠的空間，有没有空氣可以流通，能不能照到陽光，照顧它們就像孩子般，每天讓小番茄纒身，就能種出很高的品質。過去，他因為曾發生車禍重傷，回到家鄉後父母鼓勵他回到家自己從事種植番茄，也很感謝前輩傾囊相授，才能拿下全國冠軍。

花壇農會總幹事顧碧琪則說，其實花壇不是只有茉莉花、竹筍，蔬菜、水果也都有很好的成效，還有茂谷柑、西施柚；起初唐烱凱並不懂得如何栽培農作物，不僅參加農改場訓練課程，還積極向前輩們請益學習，成為各項比賽的常勝軍。

花壇鄉長顧勝敏表示，花壇鄉公所明天也有一年一度的「焢吧焢焢~花壇趴4焢，94愛焢窯」活動，作物收割後，將土地做最好的利用，還有焢窯、表演活動、傳統DIY、抓泥鰍等，歡迎大家共襄盛舉。

花壇鄉農民唐烱凱（左2）在全國優質設施小番茄競賽中奪冠，縣長王惠美（左5）、花壇農會總幹事顧碧琪（左1）、花壇鄉長顧勝敏（右1）今天前往祝賀。 （記者湯世名攝）

花壇鄉農民唐烱凱（左2）在全國優質設施小番茄競賽中奪冠，縣長王惠美（左5）、花壇農會總幹事顧碧琪（左1）、花壇鄉長顧勝敏（右1）今天前往祝賀。 （記者湯世名攝）

花壇鄉農民唐烱凱（右2）在全國優質設施小番茄競賽中奪冠，縣長王惠美（右1）等人、縣議員顧黃水花（右3）等人今天前往祝賀，並到番茄園體驗。（記者湯世名攝）

花壇鄉農民唐烱凱（右2）在全國優質設施小番茄競賽中奪冠，縣長王惠美（右1）等人、縣議員顧黃水花（右3）等人今天前往祝賀，並到番茄園體驗。（記者湯世名攝）

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