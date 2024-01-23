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首頁　>　彰化縣

彰化縣春節小黃費率出爐 上車基本135元、夜間155元

彰化縣今公布春節期間搭小黃的交通費率，跟台中市相同，起跳價加收50元、夜間再加收20元，唯開始實施時間不同，台中提早到2月5日，彰化縣2月8日小年夜才實施。（記者張聰秋攝）

彰化縣今公布春節期間搭小黃的交通費率，跟台中市相同，起跳價加收50元、夜間再加收20元，唯開始實施時間不同，台中提早到2月5日，彰化縣2月8日小年夜才實施。（記者張聰秋攝）

2024/01/23 11:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕農曆春節連假將屆，俗稱「小黃」的計程車在過年期間都會加成收費；彰化縣今公布春節費率，每一車次基本135元、夜間時段晚上11點到隔天清晨6點，基本費率155元，實施時間從2月8日小年夜到14日年初五，共計7天。

縣府交通處表示，今年縣內春節搭小黃的收費，跟台中市相同，只有開始時間不同，彰化縣從2月8日實施，台中市提早到2月5日，這點請民眾特別留意，過年搭小黃除了原本起跳85元（1.25公里內）外，加收起錶費50元，夜間再加收20元，也就是說，白天基本價135元、夜間加成155元。

今天公告春節小黃費率，小年夜2月8日凌晨0時至年初五2月14日夜晚24時，按表收費起跳價85元（1.25公里）再加收50元、續程每200公尺加收5元。延滯計時部分時速5公里以下累計60秒加收5元。夜間11時至翌晨6時為夜間加成時段，每趟次加收20元。

交通處提醒民眾，春節期間搭乘計程車，若有計程車不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下司機姓名、車號、乘車日期及時間、往返地點及收取費用等資訊，有錄影證據更好，逕向交通部公路總局台中區監理所彰化監理站（04）7867161檢舉。相關疑問，可電詢彰化縣政府交通處運輸規劃科（04）7536020。

民眾過年期間搭小黃，按表收費，起跳價85元加收50元，夜間再加收20元，換言之，白天搭小黃坐上車基本就是135元了，夜間155元，民眾自己要留意加價時間。（記者張聰秋攝）

民眾過年期間搭小黃，按表收費，起跳價85元加收50元，夜間再加收20元，換言之，白天搭小黃坐上車基本就是135元了，夜間155元，民眾自己要留意加價時間。（記者張聰秋攝）

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