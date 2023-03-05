意外驚喜！養母雞當寵物 一家四口「雞蛋自由」

施小弟弟照顧寵物雞吃飼料，還幫牠取了個名字「金克拉」。（施小弟弟提供）

2023/03/05 18:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮施姓一家4口去年就靠著養雞當寵物，無心插柳達到了「雞蛋自由」！

說起施家養雞的緣由，完全是因為就讀國小的施姓小弟弟喜歡養寵物，從小就從竹節蟲養到鍬形蟲，從烏龜養到鵝，因為鵝轉送友人，就換成養鴨，結果鴨子飛走了，施小弟弟決定改養小雞，覺得雞應該就飛不走了。

施小弟弟去年5月跟父母在雲林古坑買了隻日本矮仔雞的雛雞回家，就養在自家庭院，用飼料加上五穀米與水來餵養，還幫小雞取名為「金克拉」，小雞慢慢長大，從去年9月開始下蛋，從此，全家再也不必買蛋了。

讓施小弟弟跟家人意想不到的是，就算「金克拉」一下蛋就被撿走了，但「金克拉」還是會在下蛋的地方，自動啟動「孵蛋模式」，還曾經「不吃不喝」，這樣舉動讓全家人都很捨不得，只好在「金克拉」身旁放水與飼料，讓牠安心的吃。

在自家養雞當寵物後，施小弟弟才發現，原來「金克拉」所下的蛋，就跟市售雞蛋一樣，都是未受精的無精蛋，雖然「金克拉」不像蛋雞可以平均天天下蛋，但因為家中也沒有天天吃蛋，剛好「金克拉」所產的雞蛋，就讓全家不用上市場買雞蛋了。

施媽媽說，原本只是成全小孩養雞當寵物的願望，卻是無心插柳達成「雞蛋自由」，靠著一隻寵物雞，讓全家就能無憂無慮吃蛋，讓人有種幸福的感覺。

彰化縣鹿港鎮施小弟弟央求父母養雞當寵物，母雞所下的蛋，讓1家4口吃剛剛好。（施小弟弟提供）

彰化縣鹿港鎮施小弟弟拜託父母讓他養寵物雞，買回來的小雞餵食飼料與水。（施小弟弟提供）

施小弟弟所養的寵物雞下蛋了，就算雞蛋被撿走了，寵物雞還是會在產蛋區啟動「孵蛋模式」。（施小弟弟提供）

施小弟弟養寵物雞，意外讓全家吃雞蛋都不愁。（施小弟弟提供）

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