相隔23年又來！台電想擴建鹿港變電所 居民反對：撤出人口密集區

鹿港變電所位於復興路、館前街一帶，台電23年前計畫改建遭到抗爭，今年捲土重來，居民揚言抗爭到底。（記者劉曉欣攝）

2022/08/02 16:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台電計畫在彰化縣鹿港鎮進行變電所改建工程，引發當地居民強烈不滿，要求直接撤出住宅文教區；自救會表示，台電23年前就想擴建變電所，當時理由是為了彰濱工業區，如今說是為了鹿港市區用電需求，但變電所不應設立人口密集區，希望台電遷出住宅區！

反鹿港變電所擴建自救會會長陳嘉祥表示，鹿港變電所位於鹿港鎮復興路與館前街，緊鄰民宅、鹿港國中、鹿港民俗文物館，對於居民與學生來說，住在變電所旁邊就是不安心；台電口口聲聲說要把現有室外型的變電所，改建為室內型會更安全；但事實上，台電室內型、室外型變電所都曾發生爆炸起火事件，因此，變電所最好的解套就是遷出住宅區才對。

鹿港變電所附近的居民指出，台電在23年前就要擴建鹿港變電所，理由是為了彰濱工業區用電，當時居民就組自救會反對到底。沒想到，事隔23年後，台電又捲土重來，這次理由是鹿港市區的民生用電需求，但明明20多年來，鹿港一帶已有新增的變電所，分別為鹿東、鹿西、草港與福興一次變電所，為為何還要改建鹿港變電所，但無論改建的理由為何，居民立場不變，就是反對擴建，因為變電所不應該設在住宅文教區，應該要儘快遷出人口密集區，才能讓民眾安心生活。

鹿港變電所附近的居民也抱怨說，明明鹿港地區的房地產都狂飆，就是住在鹿港變電所附近的住戶超級無感，如今台電不是打算要把變電所遷走，竟然是要改建，這教人如何接受。

台電中區施工處指出，鹿港變電所為「室外型」變電所，計畫原址改建為「室內型」，而鹿東、鹿西變電所則供應彰濱工業區使用，因為評估鹿港地區有用電需求，才會提早準備與規劃，將會透過說明會跟住戶說明與溝通。

鹿港變電所位於鹿港市區，鄰近鹿港民俗文物館與鹿港國中，附近居民都說，鹿港房地產狂飆，就是變電所附近的住戶無感。（記者劉曉欣攝）

鹿港變電所位於鹿港市區，鄰近鹿港民俗文物館與鹿港國中，附近居民都說，鹿港房地產狂飆，就是變電所附近的住戶無感。（記者劉曉欣攝）

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