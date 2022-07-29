彰化「笑咪咪」大佛小巴曝光 40元爽搭

18路公車結合觀光景點沿途停靠10站，經過C119軍機公園，乘客搭車進入市區吃美食或到八卦山上旅遊都很方便。（縣府工務處提供）

2022/07/29 20:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣去年12月18日上路新公車路線，從彰化火車站到八卦山大佛風景區的「18路」公車，因屬觀光路線，只有周六日假日行駛，營運8個月來搭乘率僅1成多，為了提高遊客搭車意願，縣府和彰客合作，換了1台全新9人座小巴，車體彩繪「笑咪咪」的大佛圖案，可愛亮麗的色彩，讓人眼睛為之一，明天開始就讓大佛帶著遊客「萌萌」上路。

工務處交通規劃科長許僅宜表示，打造新車無非為了聚焦，要讓大佛帶著遊客「萌萌」逛彰化市，上車刷卡或投現金均可，票價全票25元，半票12元，優惠日遊券單日無限搭乘40元，遊客盡情暢遊、細細品味彰化市，不會只是走馬看花，更不用把旅遊時間浪費在找停車位。

「18路」公車每週六、日營運，每天來回發車26班次，2台車來回對開，碰上疫情加上新路線，仍待推廣與提高亮點，縣府與彰客討論後，乾脆就把其中一台中巴撤換，改由全新彩繪小巴車上路，車體漆上Q版大佛圖案，結合在地景點和美食意象，營造「卡哇伊」風。

「18路」路線起點自彰化火車站彰化客運彰化站發車，經過鬧區中正路一段、三民路、中正路二段、光復路、和平路、中華路、孔門路、東民街、卦山路、公園路一段、東民街、孔門路、中華路、和平路、光復路、中正路一段，回到終點站彰客彰化站，全長5.6公里，坐車10分鐘就可抵達八卦山風景區。

許僅宜表示，「18路」結合觀光景點沿途停靠10站，包含彰客彰化站、三角公園、縣議會、八卦山天空步道、千禧廣場、八卦山脈生態遊客中心、C119軍機公園、國立彰化生活美學館、成功營區、孔子廟，遊客搭火車來彰化，轉搭公車漫遊市區，還可深入旅遊景點、參觀體驗、大啖美食，歡迎民眾和遊客玩彰化，也可來體驗搭彩繪公車的樂趣。

彰化公車「18路」9人座小巴，沿途停靠10個站，鄰近旅遊景點。（縣府工務處提供）

9人座小巴低平台，上下車更安全。（縣府工務處提供）

彰化公車新路線「18路」新車亮相，車體彩繪八卦山大佛，大佛「笑咪咪」結合在地景點和美食意像，可愛上路。（縣府工務處提供）

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