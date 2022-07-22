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    翻轉鹿港觀光的轉運站 力拚年底簽約

    鹿港轉運站已經兩次流標，力拚年底簽約。（彰化縣政府提供）

    鹿港轉運站已經兩次流標，力拚年底簽約。（彰化縣政府提供）

    2022/07/22 19:33

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕眾所期待「鹿港轉運站BOT案」能夠為鹿港觀光邁入新紀元，卻因為連續流標兩次，讓人望穿秋水，彰化縣政府工務處長林漢斌表示，廠商端希望縣府能夠提供更多讓利對策，目前已在進行標案修正，預計8月初第3度上網招標，力拚年底簽約，簽約後能在2025年完工啟用。

    林漢斌表示，目前確實有投資集團表達意願，但該集團先委請建築師規劃設計後初估費用為18億元，比原先估計11億元高出很多，因此，該集團希望能夠在變動權利金部分，比照其它縣市的做法，採取階梯式做法，也就是隨著營收的增加，原先則是採總營收的1％。

    林漢斌強調，目前標案進正在行修正中，如有法令規範就按照法令來走，如果雙方協議有取得共識，就來進行調整。廠商端也提出希望縣府能夠提供更多的減免優惠措施，經過縣府研議，依法可以在地價稅予以優惠，這就可以依法執行。

    林漢斌指出，鹿港轉運站如能順利招標，將會是全縣首座結合美食、商場、影城與旅館的複合型轉運站，由於鹿港地區的旅館需求很大，除了觀光旅遊以外，還有綠電產業的外籍人員長期住宿需求，加上在地也有大型宴會場所需求，未來轉運站確定會蓋旅館飯店、美食街與商場，至於影城部分，就看得標業者的規劃。

    林漢斌強調，由於「鹿港轉運站BOT案」只要招標完成，再經由雙方簽約與點交作業，最後經由都市設計審查通過，就可以開工，因此，一切順利的話，力拚在2025年完成啟用，為鹿港地區的觀光帶來全新的風華新盛世。

    鹿港轉運站基地在建國路、鹿草路1段以及中正路所圍成之街廓，面積為0.9757公頃；縣府規劃開發成地下2層、地上10層的建築物；除了規劃1樓部分空間作為公車轉運之用，也將是未來鹿港捷運線的終點站，將以空橋方式與轉運站銜接，也讓轉運站兼具公車、捷運轉乘功能。

    鹿港轉運站預定地就在鹿港生態公園的對面、（資料照）

    鹿港轉運站預定地就在鹿港生態公園的對面、（資料照）

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