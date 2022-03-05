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    首頁　>　彰化縣

    民進黨彰化花壇鄉長誰來選？ 被點名的兩人直球回應

    民進黨基層點名有意爭取縣議員提名的葉繼元轉戰花壇花長，葉繼元說他不畏戰，正在思考中。（取自葉繼元臉書）

    民進黨基層點名有意爭取縣議員提名的葉繼元轉戰花壇花長，葉繼元說他不畏戰，正在思考中。（取自葉繼元臉書）

    2022/03/05 22:11

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）縣議員有意參加初選的搶破頭，但花壇鄉長迄今無人表態，而被基層點名的前立委黃文玲服務處執行長葉繼元，以及前縣議員林維浩；對此，葉繼元強調他不畏戰，正在思考中；林維浩則明確指出「沒有意願」。

    葉繼元是大葉大學博士候選人，原本已表態要爭取民進黨彰化區縣議員提名，也開始跑攤，由於今年參選爆炸，尤其是彰化選區簡直就是一級戰區，新人來勢洶洶，不只學歷高，同時還顏值高，選情非常緊繃。

    葉繼元強調，確實有許多人勸進他改選花壇鄉長，因為縣議員李成濟之前就曾擔任花壇鄉長，這代表民進黨在花壇鄉是有實力的，雖然花壇鄉顧家的政治實力堅強，現任鄉長顧勝敏的父親顧金土也曾任鄉長，母親顧黃水花是資深縣議員，鄉長手足顧碧琪是花壇鄉農會總幹事，但如果民進黨需要他在花壇衝刺，他也不排斥披掛上陣。

    葉繼元說，各界勸進聲浪不斷，他也正在思考中，因為，尋求連任的顧勝敏是個可敬的對手，這將是艱難的一戰，但他也不畏戰，如果決定參選，就會全力以赴。

    另外也被點名的林維浩為美國國際大學碩士，他則是明確指出，他參加民進黨縣議員初選的決心不會改變，對於鄉親推薦他參選花壇鄉長，他完全沒有意願。

    前彰化縣議員林維浩在花壇鄉長選戰也被點名，但他明確表示，他參選縣議員初選的決心不變，對於花壇鄉長選戰沒有意願。（取自林維浩臉書）

    前彰化縣議員林維浩在花壇鄉長選戰也被點名，但他明確表示，他參選縣議員初選的決心不變，對於花壇鄉長選戰沒有意願。（取自林維浩臉書）

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