王惠美3千字談3週年政績 搬出蔣經國、喊話不用修法就可升格

彰化縣長王惠美今就職3週年，在彰化演藝廳舉辦施政成果發表會，現場貴賓雲集，穿插啟動爭取升格的儀式，「勇創新局、彰化向前行」。（記者張聰秋攝）

2021/12/24 13:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣國民黨執政，縣長王惠美爭取連任，今她在就職3週年縣政成果活動會，唸完3000多字致詞稿，引用已故總統蔣經國的話，表達鐵路高架化是彰化蛻變的希望工程，而談及最近升格第7都的火熱話題，她更向總統蔡英文喊話，表明彰化縣雖沒有護國神山（指台積電）卻有125萬人口，不用修法就可以升格，「升格第7都彰化當仁不讓」。

活動以「勇創新局」為主題，向彰化鄉親報告施政成果，地點就在縣府大樓內的彰化演藝廳，現場貴賓雲集，場外因有彰化人民火大聯盟成員拉布條抗議彰化執政慘兮兮，大批警力以人牆阻隔各個進出口，進入會場前要過濾身分由專人帶路，場內熱鬧非凡、場外麥克風聲也喊得震天價響，內外氣氛都強滾滾，卻有喜樂和生氣的強烈對比。

王惠美幕僚準備致詞稿，王惠美致詞照稿唸出，她感謝彰化防疫人員的辛苦和鄉親落實防疫，危機中出現轉機，縣府向議會提了升格和成立青年發展處的提案，要翻轉彰化讓彰化大躍進。

王惠美致詞指出，彰化是六都以外的人口數最大縣，如果彰化能夠升格，對區域治理、財政、以及公務人力都有正面助益，也是改變彰化未來發展的新契機。

話鋒一轉，王惠美說，據媒體報導，總統召集會議討論直轄市升格議題，會議中只對未滿125萬人的新竹縣市合併升格有共識，在這裡我（指王惠美）要鄭重向蔡總統報告，彰化雖然沒有護國神山，但彰化人口數早已達升格直轄巿法定門檻125萬人，不用修法就可以升格，而且彰化機械產業支撐全國其他產業發展、在全國、在中部都居關鍵地位，對整個台灣過去、現在及未來，彰化絕對是無法忽視的存在，基於國土平衡及區域均衡發展，升格第七都彰化當仁不讓。

提及「鐵路高架入前瞻，一軸一環雙樞紐」的競選政見，她說，彰化人盼了20多年的彰化市鐵路高架化，過去總是在選舉的時候才會被提起，等選完就忘了，經過縣府團隊3年來的努力爭取，可行性評估終於在10月18日獲得國發會審議通過，高架化工程進入實質開發階段，彰北及彰南捷運的可行性評估也將在明年初完成。

緊接王惠美以「謀福當謀眾人福，興利當興萬世利」為由，搬出已故前總統蔣經國。

她說，經國先生當年推動十大建設時，社會上也有很多質疑，他說「我們今天不做，明天就會後悔。」事實證明十大建設對台灣整體發展的重要性。而彰化市鐵路高架化及捷運推動目前也面臨經國先生遇到的困境，卻也是彰化蛻變的希望工程，深深關係到彰化未來的發展。因為別人不做，所以我才更需要做，彰化要與別人賽跑就需要打好基礎建設，這幾個重大軌道建設，就是帶動彰化走向先進城巿成為第七都的重要建設，更是帶動彰化再創300年榮光的前哨站。

媒體會後問及爭取升格的議題，王惠美說，縣議會最近已決議通過縣府要向中央爭取升格計畫書草案，剛好又傳出新竹縣市合併升格議題，她立即要求局處補強計畫書的內容，最晚趕在今年12月底之前，一定要把計畫書送內政部審議，希望中央儘速通過計畫書讓彰化不用修法就能升格。

彰化縣長王惠美今在彰化演藝廳舉辦就職3週年施政成果發表會活動，場內熱鬧非凡，洋溢喜氣。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美今在彰化演藝廳舉辦就職3週年施政成果發表會活動，場外民代、民眾組人民火大聯盟，拉布條喊口號，表達對施政效率不彰的不滿。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美今她在就職3週年縣政成果活動會，唸完3000多字致詞稿，引用已故總統蔣經國的話，還報告總統蔡英文，升格第7都彰化當仁不讓。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法