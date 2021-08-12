終於回來了！ 彰化市台灣大戲院重新營業

位於彰化市火車站旁的台灣大戲院，終於重新營業了。（記者劉曉欣攝）

2021/08/12 21:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市民終於可以進入電影院了！彰化縣政府新聞處長李俊德說，全縣共有3家電影院，員林影城已恢復營業，彰化市的台灣大戲院也在昨天（11日）起重新營業，彰化大戲院則尚未開放營業。

李俊德說，雖然疫情趨緩，但防疫不能少，除了民眾進入電影院要全程戴口罩、量體溫、實聯制，同時完全不能飲食，座位可採梅花座、間隔座或是保持適當距離的安排。電影院採單一出入口，工作人員也要造冊，最重要的是，每場次播映前後都要進行全場清消。

李俊德說，為了讓電影院做到防疫規範，業者要提出防疫計畫，再由縣府現勘，務必做好防疫要求。

許多人得知台灣大戲院重新營業，全都樂翻了！因為全彰化就只有3家電影院，北彰化地區更是只有彰化市的台灣戲院與彰化戲院，兩家都在火車站附近，最受到年輕人與學生族群的歡迎，許多親子檔也很喜歡來報到，因為可以用比較便宜的票價看到院線片，可說是CP值非常高。

但受到疫情影響，進電影院成為奢侈的幸福，如今台灣大戲院終於重新營業，許多人都期盼，這次重新營業希望可以一直開下去，讓看電影成為重回市井小民的日常！

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