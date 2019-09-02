讓水流屍有尊嚴 消防隊員研發屍袋獲國家專利

2019-09-02 21:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕打撈水流屍是消防人員最棘手的拯救業務之一，因為遺體泡水後腫漲，或長出屍斑，消防人員不得不碰觸、環抱遺體才能打撈上岸，為此有人感染皮膚病，甚至與遺體「對到眼」，出現創傷後症候群等，有鑑於此，彰化縣消防局第3大隊埔鹽消防分隊隊員宋明哲，花費3年研究出減少碰觸遺體、兼具浮力與快速排水的打撈屍袋，多項創新功能獲得國家專利證書。宋明哲表示，新型打撈屍袋可保護消防隊作業安全，也能讓死者遺體避免二度傷害，走後更有尊嚴。

上個月12日高雄整夜暴雨，岡山一名女騎士在上班途中遭水沖走殞命，高雄消防隊利用宋明哲研發的打撈屍袋，將女騎士遺體從圳溝中吊掛上岸，遺體受到完整保護，家屬也不用擔心遺體慘狀在媒體前曝光，這起打撈首例獲得彰化縣玄元帝爺功德會等慈善團體關注，決定募款讓更多消防隊受惠，製造廠商西華公司得悉，也以低於成本佛心價750元出售，一起做功德，最後募集9萬元購買120個，捐贈給彰化縣消防局第3大隊7個分隊使用，今日於埔鹽分隊舉行受贈儀式，埔鹽鄉長許文萍與會。

宋明哲表示，3年前執行一位不慎跌落圳溝遺體，當時出動4位隊員，費盡千辛萬苦才將遺體拉上岸，拉上岸後還要拜託殯葬業者一條白布覆蓋，這些動作必須跟遺體親密接觸，遺體上岸後還要在太陽下曝曬2至3小時，對遺體尊重度不夠，認為若有專門裝置水流屍屍袋，可讓死者更有尊嚴離開。

宋明哲說，他曾任少校經理官，漢光演習時就負責研究國內外屍袋，當時就發現功能性屍袋很少，當時就有研發「水面作業型屍袋」想法，4年前考進消防隊，接著實際參與任務後決定開始畫圖，經過1年設計，2年尋找廠商，終於找到願意承訂的業者，從今年初開始經過半年實驗測試後成品，終於出爐，今年8月初台北普濟寺購買660個捐贈給各縣市消防隊，12日執行高雄水患時首度派上用場，在電視看到死者受到保護拉上岸時，感到欣慰。

埔鹽鄉長也是玄元帝爺功德會榮譽會長的許文萍表示，有人捐棺材，但少有人捐屍袋，當但如果不幸需要使用，透過新型屍袋可讓死者有尊嚴離開、讓悲傷家屬不再受第二次傷害，另外，禮儀公司對使用屍袋價錢不一致，家屬常為此起爭執，有了新型屍袋能降低減免此紛爭。

宋明哲說，這款水面作業型屍袋有浮力、排水功能、也可在水面進行拖吊、吊掛功能，尤其在偏鄉單位機具、人力缺乏時，透過新型屍袋少數人力也能勝任。

有消防隊員表示，曾處理過一具泡水15天遺體，已經腐爛，當時拖起上半身，沒想到下半身被石頭卡住，還留在水裡，若使用新型打撈屍袋，就能保護遺體。埔鹽分隊長黃威欽說，以往隊員處理浮屍，尤其泡水較久的遺體，會出現腐爛、發臭、體液流出等情形，隊員處理上壓力比較大，若在水面上就可以直接裝進屍袋中，不僅減輕隊員壓力，也提升對遺體的尊重。

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