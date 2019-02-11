委國規避美制裁 石油收益改存俄銀

2019-02-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國政府一月二十八日對委內瑞拉祭出最新金融制裁，試圖切斷委國總統馬杜羅的資金管道。但路透九日引述消息人士和內部文件獨家報導，委國國營石油公司（PDVSA）已通知旗下石油合資企業客戶，將款項存入最近開戶的俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank AO）帳戶，企圖規避制裁。

PDVSA已於數週前通知客戶新的銀行業務指示，開始移轉其合資企業帳戶。在美方制裁後，PDVSA與部分夥伴關係緊張，已有部分夥伴從委國首都卡拉卡斯撤員。消息人士指稱，PDVSA已開始對旗下企業奧利諾科石油帶（Orinoco Belt）的外國合資夥伴施壓，要求其決定是否繼續參與投資計畫。這些外國合資夥伴包括挪威Equinor ASA、美國雪佛龍公司（Chevron Corp），以及法國道達爾集團（Total SA）等。

另一方面，支持自行宣布為委國臨時總統的國民議會議長瓜伊多的反對派表示，將利用在美國的一支基金截收委國海外煉油企業的收益，阻止馬杜羅政府出售黃金。歐盟已有十餘國追隨美國，承認瓜伊多的合法性，並鼓勵其他成員國跟進。歐盟也考慮對委國實施金融制裁，以阻止馬杜羅取得來自歐洲的石油收益。俄羅斯、中國、古巴、伊朗及土耳其等國則支持馬杜羅。

美國已在聯合國安理會提出決議草案，呼籲國際提供救援物資，以及委國舉行自由、公平且可信的總統選舉。但俄羅斯也提出決議案反制，批評美國試圖干預委國內政。外交官員指出，美國提案的表決日期未定，俄國可能動用否決權阻止。

另一方面，原先支持馬杜羅的現役軍醫希梅內斯（Colonel Ruben Paz Jimenez）上校，也發表聲明效忠瓜伊多，並呼籲軍中同僚協助人道救援物資進入委國。美國的援助物資已抵達哥倫比亞邊境的古庫塔，但馬杜羅將其視為美國入侵的前兆，誓言阻擋物資進入委國。瓜伊多不排除授權美國干預，協助迫使馬杜羅下台，並緩解委國的人道危機。

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