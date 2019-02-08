美維州正副州長、檢察長爆歧視、性侵醜聞

2019-02-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕在美國維吉尼亞州正、副州長先後被踢爆疑似種族歧視和性侵後，五十七歲的該州檢察長赫林（Mark Herring）六日也坦承，一九八○年他十九歲就讀維吉尼亞大學時，曾在一場派對上刻意戴假髮，並將臉塗黑扮成饒舌歌手，他為此致歉並負起全責。維州三名最高公職人員先後傳出醜聞，在美國地方政治史上堪稱空前；而由於三人均為民主黨籍，甚至可能影響二○二○年總統大選的選情。

五十九歲的維州州長諾森在一九八四年東維吉尼亞醫學院年刊上的照片，一日被保守派媒體網站「大聯盟政治」（Big League Politics）起底，出現疑似種族歧視的行徑，不是將臉塗黑扮成黑人，就是扮成仇視黑人的三Ｋ黨成員。儘管諾森當晚即為此道歉，但迄今始終未表明哪個是自己，且堅拒請辭。

三十九歲的副州長費爾法克斯（Justin Fairfax）也被該網站盯上，透過一則「臉書」私訊，暗示他二○○四年在波士頓舉行民主黨全國代表大會時，曾性侵一名女性。對此，他四日聲稱，當時兩人確曾在「兩情相悅」下發生關係，反駁任何罪行。

四十二歲的加州斯克利普斯學院（Scripps College）政治學副教授、史丹福大學研究員泰森（Vanessa Tyson），六日指控費爾法克斯○四年在旅館房內強迫她為他口交。費爾法克斯同日重申前述說法，聲稱此舉乃是「時機經過選定的政治抹黑」，聲稱對方從未向他表達過任何不舒服或不安。

由於民主黨正副州長和檢察長等維州政府「三巨頭」的醜聞連環爆，三人一旦下台，將由共和黨州眾議院議長考克斯（Kirk Cox）繼任州長。維州民主黨策士特里貝特（Ben Tribbett）說，「所有人都感到震驚」、「沒人知道接下來會爆出什麼」。三人的醜聞恐不利民主黨在十一月維州參、眾議員等選舉選情，而在該州參眾兩院贏得多數黨地位的政黨，即可在二○二○年進行人口普查後的維州國會選區重劃上，佔有主導地位。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/