官員發放豬肉 中國迫穆斯林過春節

2019-02-08

威脅不願過節者 將被送入「再教育營」

〔編譯茅毅／綜合報導〕信仰伊斯蘭教的中國新疆少數民族不過農曆春節，但自由亞洲電台（RFA）六日報導，維吾爾族和哈薩克族等穆斯林，遭當局強迫過春節，並要求他們吃豬肉、喝酒慶祝。地方官員甚至威脅，不願過漢族傳統節日的穆斯林，將被送入「再教育營」。

為同化哈、維族人 逼吃漢族食物

近年來，中國政府為了「同化」穆斯林，強制要求他們過春節、跳漢族舞蹈、吃漢族食物。據報導，伊犁哈薩克自治州首府伊寧市、阿勒泰地區官員警告，不從就會被送入再教育營。哈族人提供的影片顯示，不喝酒的哈族在家中喝酒彈琴。尤有甚者，按古蘭經教義，穆斯林不得吃豬肉、喝酒，但伊寧市城市管理行政執法局長阿力，春節前夕在達達木圖村發放豬肉，「祝村民豬年大吉」。

逼穆斯林喝酒 鑑別是否極端份子

哈薩克自治州塔城地區沙灣縣穆斯林婦女柯賽說，官員在哈族及維族家門口貼春聯，一旦不貼春聯、不掛燈籠，就被扣上「兩面派」帽子，送進再教育營。「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提說，官員送給當地居民的賀禮多與「豬年」有關，還逼維族人喝酒，以鑑別「是不是宗教極端份子或牴觸中國傳統文化」。

美國共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）痛批，至少有八十萬至數百萬維族人遭囚禁在「現代勞改營」，如今恐怕沒有任何政權比北京當局對人權與自由帶來的威脅更大。他呼籲美國國會儘快通過「維吾爾人權政策法案」，制裁中共新疆黨委書記陳全國等官員，並比照華為及中興通訊，制裁研發監控設備的「海康威視」和「大華股份」等中國企業，禁止它們進入西方市場。

柯頓六日在華府智庫「哈德遜研究所」舉辦的一場研討會上指出，新疆人口僅佔中國總人口一．五％，但每五名被捕的中國公民中，就有一人來自新疆。中國目前有十％的維族人失去自由，在若干敏感地區，遭關押人數甚至佔區域人口四十％。

柯頓還說，美國也應該阻止本國企業助紂為虐，例如正在中國從事尖端人工智慧研發的Google，以及醫療檢查設備製造商「賽默飛世爾」（TFS）。TFS賣給中國的去氧核醣核酸（DNA）測序儀，即被當局用來建立少數民族的基因資料庫。

此外，河南省境內所有教會今年也禁止張貼帶有基督教色彩的春聯。台灣真理大學教授張家麟認為，中國與梵蒂岡去年簽署臨時協議後，北京當局可全面管控所有教會，預料中國教會將喪失一切自由。

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