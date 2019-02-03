塗黑臉、扮3K黨舊照曝光 美維州州長道歉拒下台

2019-02-03

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國維吉尼亞州民主黨籍州長諾森（Ralph Northam）一日被踢爆在三十多年前曾把臉塗黑裝成黑人或打扮成篤信白人至上主義的三Ｋ黨成員，此等疑似種族歧視甚至種族仇恨的行為引發軒然大波，不少民主黨人甚至要求他辭職。諾森隨即發表聲明為當年的行為致歉，但表示會把州長任期做好做滿。

現年五十九歲的前小兒神經科醫師諾森在帶有種族歧視意味的陳年老照遭起底後數小時的一日晚間發表聲明，表示對當年行為深感懊悔，並對當時與現在所造成的傷害致歉；諾森還發布影片，表示已準備好「更加努力工作以重新贏得諸位的信賴」，更誓言做滿州長任期。去年一月就任的諾森，預定二○二二年卸任；維州州長任期四年，不得連選連任。

此風波肇因於諾森一九八四年東維吉尼亞醫學院畢業紀念冊個人專頁上的照片遭人披露；諾森的個人專頁上有四張照片，三張是獨照，第四張是兩人合照，這兩人一人把臉塗黑假扮成黑人，另一人穿著仇視黑人的三Ｋ黨成員的白袍；該從個人專頁看不出來哪一人是諾森，而已為此照道歉的諾森亦未證實他是爭議合照中的哪一人。

諾森在二○一七年州長選舉中勝出，被視為民主黨在二○一六年總統大選落敗後的最重要勝利；即便如此，民主黨內對此帶有種族歧視爭議的陳年老照仍抱持零容忍態度，不少民主黨人要求他下台，其中不乏諸多已表態爭取在二○二○年代表民主黨問鼎白宮的黨內要人；維州首府里奇蒙市長史東尼與三名民主黨籍州議會議員也呼籲諾森下台。

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