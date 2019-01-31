零下52度！ 北極極地渦旋襲美

2019-01-31

〔編譯周虹汶／綜合報導〕受北極極地渦旋影響，美國中部與東部地區民眾本週經歷刺骨天氣，學校停課、企業停班、班機停飛。但根據氣象預報，這股氣旋緊接著襲擊美國中西部，威力更為劇烈，明尼蘇達州二十九日甚至驚見攝氏零下五十二度的驚人數字，未來幾天恐屢屢打破各地史上寒冷新低。

由於溫度已達奪命級，包括芝加哥二十九日晚間預計出現零下四十六度低溫，威斯康辛州將出現六十公分厚積雪。從達科他到俄亥俄州，將近十二州預測將出現一個世代以來的最低溫紀錄。

美國鐵路、航空最重要樞紐芝加哥，市政府緊急調派五輛巴士改裝成可供取暖的移動避難所，在全市繞行，希望街友能上車避寒。

極地渦旋乃地球極地的持續大規模氣旋，為自古存在的正常現象，科學家至今仍難斷定它和當前全球暖化、氣候變遷的關聯。美國總統川普因此借題發揮，推文讚嘆中西部超低溫天氣已破紀錄，遑論接下來幾天預計更冷，「全球暖化是在搞什麼鬼？拜託快回來吧，我們需要你！」

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