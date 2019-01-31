中國藉一帶一路擴權 周邊國家警戒

2019-01-31

〔駐日特派員林翠儀／東京三十日報導〕日本防衛省智庫「防衛研究所」三十日發表「中國安全戰略報告二○一九」，指出中國利用推動「一帶一路」經濟圈，企圖擴大全球影響力，但已引起美國及周邊國家的警戒與質疑。報告還說，習近平政權在亞洲地區秩序戰略的推進未必順利。

防衛研究所從二○一一年起每年發表「中國安全戰略報告」，但強調報告內容不代表日本官方及防衛省的正式見解。三十日公布的最新報告分析習近平政權的秩序戰略，包括經濟力及軍事力兩大核心。中國以全球第二大經濟體實力，利用「一帶一路」計畫擴大與開發中國家合作關係，企圖在地區和國際秩序的形成中發揮主導作用。中國二○一五年公布的「一帶一路」計畫，僅包括中亞和東南亞等周邊地區，現已擴大到非洲和拉丁美洲等地。

第二個核心是依靠迅速提高的軍事力量改變現狀，以確保及擴大「核心利益」。例如，向周邊海域頻繁派遣解放軍、在南海設立軍事基地，以實力否定現有的國際海洋法秩序。報告也指出，中國在東海和西太平洋也增加軍事存在，不僅威懾日本，也開始試圖限制美軍行動。

報告分析中國秩序戰略對東南亞、南亞、太平洋島嶼國家的影響及前景。中國透過「一帶一路」加強對開發中國家的經濟影響力，並將其轉化為政治影響力，取得一定成果，但「一帶一路」缺乏透明性，中國向開發中國家提供高額融資，迫使難以償債的國家不得不向中國讓步，引發「債務陷阱」的指責，相關國家也對此產生懷疑。此外，中國以軍事力量確保及擴大「核心利益」，已招致以美國為首的民主國家反對，也引發周邊國家的警戒。

報告還指出，不少太平洋島國與台灣維持邦交， 中國以提高對台灣的外交壓力為目的，企圖增強對這些國家的政治影響力。然而，中國對太平洋島國影響力的擴大，也讓周邊的澳洲、紐西蘭和擁有影響力的法國提高警覺。習近平政權強硬維護「核心利益」，也阻礙中國與周邊各國改善關係。

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