馬杜羅追殺 瓜伊多禁出境、資產凍結

2019-01-31

〔編譯周虹汶／綜合報導〕五日上台的委內瑞拉國會議長瓜伊多二十三日自立為臨時總統，挑戰十日「非法」連任就職的總統馬杜羅，二十八日更因力挺他的美國出手制裁國營「委內瑞拉石油公司」，直扼馬杜羅掌權的經濟命脈。但就在他正規劃接管委國政府設於美國的海外帳戶之際，支持馬杜羅的委國檢察總長沙柏（Tarek William Saab）二十九日宣告對他展開刑事調查，亦聽命於馬杜羅的委國最高法院同日隨即下達出境禁令，他的銀行個人帳戶一併凍結。

瓜伊多籲罷工反擊 美提升旅遊警示

瓜伊多對馬杜羅人馬出招及政爭升級早已有所準備，但選擇正面迎擊，三十日呼籲全民在中午展開兩小時大罷工，本週末還要發動大遊行，勢讓馬杜羅交出大權。

馬杜羅則始終反咬瓜伊多背後的美國「發動政變」，拒絕下台之餘，三十日接受「俄羅斯國際新聞通訊社」（RIA）訪問，自稱「為了委國好」，「已準備好和反對派坐上談判桌」，也接受第三國出面調停。他另提及上週曾與俄國總統普廷通話一事，自稱對方答應提供更多經濟與軍事援助，包括「最現代化的軍力」，但雙方每月都有軍事合作，這項承諾「不足為奇」。

馬杜羅說，他可以考慮提前舉行國會大選，但反對重新舉行總統大選，「如果帝國主義者想要新選舉，就讓他們等到二○二五年吧」；另強調軍權在握，依據憲法「執行三軍統帥責任」。他還宣稱美國總統川普已下令除掉他，並要求哥倫比亞政府與哥國黑幫動手，若真遇不測，「川普和哥國總統馬爾克斯該負全責」。川普三十日推文，指委國今將爆發大規模抗議，呼籲美國人民避免前往委內瑞拉。美國二十九日已把委國旅遊警示調至最高的第四級，也就是不要前往。

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