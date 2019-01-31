中俄飛彈威脅升高 美加強攻擊性武力

2019-01-31

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部主管戰略、規劃和戰力的助理部長安德森（James H. Anderson），二十九日在華府智庫「布魯金斯研究所」就川普政府近期公布的「飛彈防禦評估」（MDR）報告發表主題演講，指中國和俄羅斯正在發展先進巡弋飛彈和超高音速武器，可能突破美國的防禦網，美國將密切關注此發展；而為了因應中俄的飛彈威脅，美國也正在發展多層次飛彈防禦系統及攻擊性武力，捍衛美國本土，也防禦美國在海外武力及區域盟友。

東風-26威脅航母？ 專家︰無法證實

美國之音（VOA）中文網報導，安德森說，中國與俄羅斯不僅正在發展先進巡弋飛彈和超高音速武器，在太空及網路領域也越來越強勢，北韓測試了射程可能達到美國且可能具攜帶核彈頭能力的洲際飛彈，伊朗太空計畫也可能正在加速發展可打到美國的洲際飛彈，這些安全環境的變化，促使美國提出新版「飛彈防禦檢討」報告。

這份報告提出提升美國飛彈防禦武力，包括升級現有雷達和感測器，將陸基攔截器數量從二十個增加到六十四個，以及發展新的截殺載具，海軍配備神盾系統的驅逐艦從三十八艘增至六十艘，並改善部署在太空的「天基」飛彈偵測、追蹤系統感測器，開發裝載在無人航空器上的小型、高能量雷射武器等。

安德森說，為了因應區域威脅和防衛盟友，美國將強化區域防禦態勢，新增部署戰區高空防禦系統（THAAD）、「愛國者」和「神盾」等陸基攔截系統，以及在夏威夷、阿拉斯加施工中的新雷達站，以增加在全球各熱點的「靈活度」。不過，配備神盾系統的海軍船艦仍將扮演關鍵角色，海軍現有三十八艘配備神盾系統的伯克級驅逐艦，計畫要在二○二三年以前增至六十艘，使海軍在調度上更有彈性。

海軍作戰部長李察森日前指出，長期以來保護陸地上定點資產的任務，使海軍神盾艦「綁手綁腳」，只侷限在小範圍海域活動，呼籲由陸基系統接手飛彈防禦任務。

安德森指出，美國盟邦也正提高其防空、飛彈防禦，北約組織（NATO）在羅馬尼亞設有一座現役陸基神盾飛彈防禦陣地，第二座將設在波蘭，可望一年內啟用，將部署三套標準三型（SM-3 Block IIA）飛彈；在丹麥和荷蘭部署海基雷達探測系統。

針對中國日前公布試射中國第一個射程可達關島的「東風-26」中程飛彈影片，關島當地政府三十日表示，沒有跡象顯示報導所指的試射對關島地區構成立即威脅。對於中國媒體宣稱「東風-26」可擊中行進間的航空母艦，美國有線電視新聞網引述專家看法，指中方公布的影片只是標準的飛彈發射程序，無法證實它真能威脅航艦。

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