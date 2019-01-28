阿富汗17年戰爭露曙光 傳美一年半內撤軍

2019-01-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）二十六日證實，與阿富汗伊斯蘭教激進組織「神學士」（Taliban）代表在卡達首都杜哈連續進行六天的和平談判，已取得「顯著進展」；美國雖然尚未與神學士簽訂和平協議，且雙方「還有一些問題有待解決」，但他將試圖取得阿國總統賈尼（Ashraf Ghani）合作，尋求結束美國在阿富汗歷時十七年的戰爭。

據透露，若協議順利簽署，外國部隊將在十八個月內撤出阿富汗，這場美國對外最長戰爭可望就此劃下句點。

路透引述神學士消息人士說法，根據協議草案，若順利簽署，將可在十八個月內實現和平進程，其中包括多國部隊撤出阿富汗及停戰；神學士與美國二月二十五日將在杜哈就該協議進行更多討論。神學士發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）二十六日並未透露協議草案細節，僅證實該次和平談判「取得很多進展」。

美國國務卿龐皮歐二十六日推文表示，已接獲哈里札德「鼓舞人心的好消息」，美國將繼續阻止恐怖主義在阿富汗生根，並「帶士兵回家」。卡達外交部長穆罕默德二十六日指出，此次和談所取得的進展「是阿富汗和平史上的重要里程碑」。此前，美國總統川普多次主張將約一．四萬名美軍全數撤離阿國。

二○○一年九一一恐怖攻擊事件發生後不久，以美國為首的多國部隊進軍阿富汗。至今，美國已在阿國消耗逾九千三百二十億美元（約二十九兆台幣），並有兩千四百一十九名美軍、一千一百四十二名盟軍、超過六．二萬阿富汗軍警人員在戰爭中不幸喪生。

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