美防堵華為 全球新軍備競賽開打

2019-01-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約時報二十六日報導，美國川普政府主張，全球正在進行一場新的軍備競賽，影響美國國家安全的將是科技，而非傳統武器。值此大多數威力強大的武器均由網路操控的時代，能主導第五代行動通訊系統（5G）的國家，就能夠在廿一世紀掌握經濟、情報和軍事優勢。因此，美國過去一年來，在全球對其盟邦採取軟硬兼施的秘密行動，致力防堵中國電信設備巨擘「華為」等科技公司。

美︰北約安全比經濟利益重要

據報導，英國外交大臣韓特日前在華府開會時，思考英國是否應冒著影響中、英關係的風險，同意川普政府禁止華為替英國建構其5G網路的要求。波蘭官員也面臨美方施壓，要求封殺華為。美國官員暗示，包括美國未來是否在波蘭設立名為「川普堡（Fort Trump）」的常駐軍事基地，都可能端視波蘭是否決定對華為下達禁令。

去年春天，美國代表團也現身華為佈局歐洲的重要據點德國。代表團表示，對北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）安全構成的威脅，比採用價格低廉的中國電信設備為德國帶來的經濟利益更重要。

從達拉斯到亞特蘭大，美國各大城市已開始過渡至5G原型系統。這對一般消費者雖是利多，但也有利於敵方對美國從事情報活動和發動網路攻擊。白宮顯然認為，5G已是一場零和遊戲，贏家只能有一個。因此，白宮最近幾個月一直在草擬一項可望於近期內生效的行政命令，禁止美國企業使用產自中國的關鍵電信網路設備，遠比目前僅禁止政府機關的規範更為嚴格。

美國長期對中國科技感到不安，中國恐在美國電信及電腦網路植入後門的恐懼加深此一緊張，尤其是在各國政府開始決定誰將入選其5G網路設備供應商的此際。美國國家反情報與安全中心（ＮＣＳＣ）主任伊凡尼納（William Evanina）指稱，中國民營企業與政府的關係，和西方國家的情況不同。中國二○一七年「國家情報法」即規定，中企有支持、提供協助並與中國國家情報工作合作的義務。

不過，由於缺乏華為是共諜的鐵證，川普政府觀點也使部分國家質疑，一連串的防堵行動究竟是真的為了各國國安，還是只是為了不讓中國在美、中競爭時佔得先機。由於目前對華為的恐懼幾近「理論性質」，並未罪證確鑿，因此有人質疑，這是否又是一次反共風潮的「紅色恐慌」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/