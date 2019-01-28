委內瑞拉政局四套劇本

2019-01-28

委內瑞拉總統馬杜羅遭自立為代理總統的國會議長瓜伊多「逼宮」，且在中國、俄羅斯「挺馬」，美國、歐盟等「挺瓜」分庭抗禮下，委國情勢愈發詭譎難測。以下為委國情勢四種可能走向：

一、過渡階段：瓜伊多呼籲軍方與馬杜羅分道揚鑣，以成立過渡政府及籌辦總統大選。然而，華府智庫「美洲國家對話組織」榮譽主席哈金（Peter Hakim）分析，若軍方仍忠心不二，反對派必須團結一致，迎戰「更長期的過渡」。

二、馬杜羅繼續執政：除繼續保有軍權外，馬杜羅也可能獲得中、俄、伊朗等「疑美」盟國金援，藉此維繫政權。然而，北京和莫斯科當局也可能要求委國進行重大經濟改革，並重整石油業，甚至可能推舉他人取代馬杜羅。

三、軍方掌權：若委國軍方放棄捍衛馬杜羅，且反對派陷入分裂，軍方料將掌權「至少一段時間」，但屆時可能擴大鎮壓，加劇國家動盪。此外，美國總統川普曾揚言不排除動用任何選項，咸信包括軍事介入。

四、雙方展開談判：馬杜羅聲稱願與瓜伊多或川普對話。墨西哥、烏拉圭、歐盟等也呼籲馬、瓜雙方接觸及協商。「美洲國家對話組織」主席希福特（Michael Shifter）認為，最好的結果是「更團結的反對派與政府展開長期談判」，以促成重新大選。

（資料來源：綜合外電 整理：編譯孫宇青）

委內瑞拉政局表格

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