中國秋後算帳 逮捕19維權老兵

2019-01-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國江蘇省鎮江市及山東省平度市去年六月和十月分別發生退伍軍人集體維權事件，當局當下動用武力清場，本月廿五日竟出其不意逮捕當初示威的其中十九位老兵，指他們「打著『退役軍人』旗號」進行「暴力犯罪」、「跨地區非法聚集」，以故意傷害、妨害公務、聚眾擾亂社會秩序等罪名正式送辦。

中國共產黨建政近七十年以來，共裁軍十一次，中國人民解放軍員額由巔峰時期六二七萬人降至目前兩百萬人；但許多退伍軍人不滿政府的安置計畫，因此不時示威請願、要求公平待遇。這正是鎮江與平度的老兵維權行動源由，遭遇相仿的外地老兵前往聲援，最後竟遭鎮壓。

中國新華社廿五日報導，稱「極少數人打著『退役軍人』旗號」組織「跨地區非法聚集事件」，「除給當地社會秩序和人民群眾生產生活造成嚴重影響外，還造成多名民警、執勤人員和政府工作人員不同程度受傷。」

新華社自稱連月追查才讓「驚人的內幕逐漸浮出水面」，指兩案導火線皆為退役老兵透過微信傳播的「被毆打」不實影片：平度案發動者于有峰、王緒章等人，以旅遊之名策劃上訪，見到官員卻「故意『碰瓷』」聲稱被毆，還假造「打傷」就醫影片，煽動他地老兵前往「聲援」。

主導鎮江案的王益宏、楊建慧、唐潤泉、牛偉浩等人則是指揮現場錄影，喊問「有沒有人受傷」，然後「我躺下，你們來拍視頻」，還威脅驚覺被騙的現場老兵，再發布影片聲稱官方「打過人以後就跑到大樓裡面躲起來了，請全國的戰友向鎮江聲援」。總結兩案手法皆為「從『抱團取暖』到『訴諸暴力』」，還詳細「起底」被捕者，稱他們「從『抬高身價』到『漫天要價』」，「這十九名犯罪嫌疑人成分多樣、背景複雜，其中多名人員有違法犯罪前科。」

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